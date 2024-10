Internas del PJ: «Gracias a Dios, Cristina tiene ganas de caminar», reflexionó Máximo en Hurlingham

Mientras que la junta electoral del PJ se prestaba a rechazar la lista del gobernador riojano Ricardo Quintela con vistas a la interna partidaria del 17 de noviembre, el diputado Máximo Kirchner lanzó la mesa «Cristina Presidenta» en Hurlingham, de la mano del intendente, Damián Selci, y referentes del espacio.

“Gracias a Dios que Cristina tiene ganas de caminar y de hacer y se pone a disposición del conjunto. Mientras el candidato de la otra lista, dice que le robaron los avales ¡Chamuyo!”, juzgó el líder de La Cámpora.

“Dice que hace 7 meses venía caminando y no tiene los avales. Dijo que iba a renunciar si ganaba Milei y no renunció. Dijo que si iba Cristina, él no iba a competir ¿Cuándo va a cumplir lo que promete?”, le recriminó a Quintela, quien ahora judicializó la interna, acusando a la Junta de actuar con parcialidad partidaria.

«La gente sabe que cuando un dirigente empieza alejándose de Cristina, se termina alejando de la gente. Lo vemos en montón de dirigentes que se alejan de ella y terminan a los pies de mi Milei, de los poderes concentrados. Y eso significa que hay que estar al ladito, pegaditos a Cristina en este momento», apuntó Selci.

EL PERONISMO DE HURLINGHAM ESTÁ CON CRISTINA.



Junto al compañero Maximo Kirchner, y miles de compañeros y compañeras, lanzamos en Hurlingham la Mesa Cristina Presidenta del Partido Justicialista.

En este momento histórico, Cristina es la única que tiene el coraje para… pic.twitter.com/UZIgR1z1oY — Damián Selci (@DamianSelci) October 27, 2024

Máximo salió a defender a su madre de las condenas y procesamientos, volvió a culpar a «los poderes fácticos» por «querer matarla» y, por supuesto, apuntó al Gobierno: «Van recién 10 meses de 48. Si queremos poner límites al desparpajo neoliberal y deshumanizante del presidente no solo tenemos que involucrarnos en las cooperativas, en las unidades básicas, sino que va a haber que juntar una gran cantidad de voluntades para que la mayoría que hoy le permite al presidente vetar lo que hoy veta, no lo pueda hacer».

El evento se llevó a cabo en el club La Catedral Sports, con presencia del ex intendente Juan José Álvarez (PJ) quien, según reveló el diario Página 12 en 2006, fue agente de la SIDE a principios de los ’80; el titular de Nuevo Encuentro y del COMIREC, Martín Sabbatella; y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández (M. Evita).

La interna no terminó

“¡Hola, Máximo! ¿Viniste a Hurlingham a inaugurar por vez número mil el Hospital de Adultos Mayores que se cansaron de anunciar y hoy en día es, con suerte, una sala de primeros auxilios?”, se preguntó el exintendente Juan Zabaleta, ironizando sobre aquel acto del 2022 en respaldo al entones interino Damián Selci.

“Sin autocrítica jamás se va a poder reconstruir, dejen de romper todo”, sentenció Zabaleta, que se autodefine como «militante peronista en sus redes sociales», tras haber quedado afuera del municipio en las PASO 2023 a manos del dirigente de La Cámpora. Hoy busca volver de la mano de un peronismo anti K.