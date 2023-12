Kicillof confirmó Gabinete: Sale Berni y Carlos Blanco vuelve a ser ministro de Gobierno

48 horas antes de reasumir y desmentida de rumores de por medio el reelecto gobernador Axel Kicillof confirmó a quienes conformarán el nuevo Gabinete de ministros para su segundo mandato. La mayoría se mantiene en el cargo. No es el caso de Sergio Berni, que luego de mi batallas internas finalmente sale del Ministerio de Seguridad. También sobresale el regreso de Carlos Bancos al Ministerio de Gobierno, cargo que dejó tras la derrota electora de 2021 en manos de Martín Insurralde, renunciado en septiembre tras el escándalo del yategate. Eso no quita que gente del entorno del ex intendente de Lomas sigan en funciones.

Por empezar, el camporista Andrés Larroque seguirá al frente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; y Pablo López permanecerá en el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Augusto Costa continuará a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Nicolás Kreplak hará lo propio en Salud; Walter Correa en Trabajo y Alberto Sileoni en la Dirección General de Cultura y Educación.

Daniela Vilar tendrá a su cargo el Ministerio de Ambiente, al igual que Javier Rodríguez quien continuará en el Ministerio de Desarrollo Agrario; Agustina Vila seguirá en la Secretaría General; Estela Díaz en el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, y Jesica Rey en Comunicación Pública. Asimismo, Florencia Saintout seguirá presidiendo el Instituto Cultural y Jorge D’Onofrio hará lo propio en Transporte.

Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez será la nueva jefa de Asesores, en lugar de Blanco, mano derecha de Kicillof.

Al frente del Ministerio de Seguridad estará Javier Alonso, actual subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional, continuando con la gestión desarrollada en estos 4 años. Sergio Berni, en tanto, seguirá como rector del Instituto Universitario Juan Vucetich.

Este es el gabinete de ministros y ministras que me acompañará durante el segundo mandato para seguir trabajando sin descanso por los derechos y el futuro de las y los bonaerenses.



Tenemos la vocación y el compromiso de seguir transformando la provincia con un gobierno presente… pic.twitter.com/7ObRWlBNOj — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 9, 2023

Gabriel Katopodis será el nuevo ministro de Infraestructura y Servicios Públicos con el objetivo de fortalecer y continuar el Plan de Infraestructura Provincial que llevó adelante Leonardo Nardini, quien desde este domingo es nuevamente intendente de Malvinas Argentinas. En tanto que Silvina Batakis se hará cargo del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano. Asimismo, Juan Martín Mena ocupará el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Julio Alak, quien asume como intendente de La Plata.

Además, Cristian Girard continuará al frente de ARBA, así como Santiago Pérez Teruel repetirá como Asesor General de Gobierno. Juan Cuattromo continuará como presidente del Banco Provincia, se propondrá a Malena Galmarini para el cargo de presidenta del Grupo Provincia, mientras que Ariel Lieutier continuará al frente de Provincia Servicios Financieros.

Legislatura

Tras días de largas negociaciones cruzadas finalmente el peronismo acordó que el nuevo presidente de la Cámara de Diputados sea Alejandro Dichiara. Se trata de un diputado por la Sexta sección electoral, que fue intendente del municipio de Monte Hermoso y reemplazará al saliente presidente, Federico Otermín. En el marco de negociaciones se acordó que la presidencia tendrá una conducción rotativa. El primer tramo será conducido por Dichiara; mientras que para el 2025 se espera que el presidente sea el diputado provincial y ex ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, en representación del Frente Renovador.