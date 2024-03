«Estamos fuera del mapa»: Los sueldos de hambre de los jubilados municipales bonaerense

Ayer, en conferencia de prensa, el gobernador Axel Kicillof, anunció junto a la presidenta del Instituto de Previsión Social de la Provincia (IPS) Marina Moretti, un incremento en las jubilaciones y pensiones mínimas del estado bonaerense del orden del 46,6% en los haberes mínimos, que en ningún caso fueron gráficos.

El incremento se concretará con el calendario de pagos de marzo y alcanzará también a los beneficiarios de pensiones del régimen general y sociales no contributivas. Y favorecerá a las 14.058 personas de la provincia que representan el 4,1% del total de beneficios que abona mensualmente el IPS.

Por otra parte, las pensiones no contributivas que reciben niño y juventudes menores de 21 años y las del régimen general, también se incrementarán un 46,6%. Este aumento favorecerá a un total de 25.680 bonaerenses, informó el IPS, sin hacer notar los valores sobre los cuales se calcula el ajuste o su resultado final.

Dirigentes de la Federación de Sindicatos Municipales (FESIMUBO) creen que, por el universo que se abarcó, el aumento no llegará a los jubilados de los estados locales, que se rigen por un convenio distinto a los estatales del gobierno de la Provincia. Y cuyos haberes se ajuste conforme a los salarios de planta, que distan mucho de la caja previsional nacional. Como se observa en la foto de la nota, en tickets de cobro de marzo 2024 aportados por empleados municipales de Merlo, son jubilaciones en torno a los $70 mil.

«Los aumentos que se anunciaron son para estatales de Provincia: Docentes, policías. Pero los municipios tenemos un régimen diferencia. Y el aumento llega, cuando le aumenta el trabajador en actividad. Esta discriminación hace que el jubilado municipal esté postergado. Estamos fuera del mapa», indicó a este medio Mario Salcedo, empleado y dirigente sindical de Merlo (FESIMUBO).

«Los aumentos no alcanzan, salvo que haya una disposición de la Provincia para todo el Estado bonaerense. Ojalá llegue este aumento. Pero no hablan de los valores. En Merlo se iría el básico por encima de los $40 mil. Un jubilado en Merlo no llega a la mitad de la canasta básica. Pero tenemos un gobierno que no le interesa ni el vecino, ni empleado ni el jubilado. El intendente se fue a jugar un campeonato de fútbol de abogados. Nunca se va a investigar de dónde salieron esos fondos. El peronismo perdió votos en base al hambre del empleado y al abandono del municipio», agregó el gremialista.