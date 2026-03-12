PJ Morón: Correa y la Mesa Político Sindical apoyaron lista de Adrián Grana y Claudio Román

Al días de la interna del próximo domingo 15 de marzo, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, se mostró este martes en Morón con el titular del PJ local Claudio Román, quien encabeza la Lista N°2 «Perón Vuelve».

La boleta de Román representa al Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. A tal punto que la nómina para congresales bonaerenses es encabezada por Adrián Grana, funcionario bonaerense y aliado del intendente, Lucas Ghi.

«La historia del Peronismo de Morón está latente, está vigente y es contemporánea con este movimiento sindical que lucha, que acompaña y que se planta. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros acá», apuntó Correa, actual vice del PJ de Moreno, aunque declinó su propia lista para evitar confrontar con la intendenta Mariel Fernández, consecuente con la estrategia de unidad que encabeza el propio Kicillof como virtual jefe del PJ de la Provincia. Por eso sólo habrá internas en sólo una docena de distritos de PBA.

En la mayoría no gobierna el peronismo. La excepción es Morón, donde se juega un adelanto de las PASO del 2027 entre el MDF y el cristinismo, representado en la Lista 4 que preside la camporista Paula Majdansjki, actual vice del PJ local. Será también un duelo entre el «luquismo» y el sabbatellismo, aunque ninguno de sus líderes está afiliado.

«En Morón gana la lista Perón Vuelve. Estoy convencido que hay muy buenas compañeras, que por años se lo dejó de lado, y esta es la oportunidad de hacerlo sentir, de hacerlo valer, de que la historia de Morón no se borra en dos plumazos por algunos vivos», deslizó el ministro, frente a candidatos y dirigentes de la «mesa sindical» alineada a Kicillof.

En la reunión en la sede de La Bancaria estuvieron los referentes de la CGT local Victor D’Andrea (ATSA) y Alfonso Martínez (UTHGRA), SETIA, ATE y las dos CTA, entre otros gremios. El secretario de ATE Morón, Darío Silva, también recibió a Grana en El Palomar, para una charla política y en un claro respaldo a la lista «Perón Vuelve».