Plenario libertario en Hurlingham: «Estamos trabajando para cuidar los votos»

Referentes de La Libertad Avanza de la Primera Sección Electoral se reunieron anoche en Hurlingham para diagramar el plan de fiscalización del ballotage presidencial, que el domingo 19 de noviembre enfrentará por primera vez (mano a mano) al candidato, Javier Milei, con el temible aparato electoral del peronismo unido.

“Venimos a reafirmar el proyecto que iniciamos hace dos años y a ratificar que estamos más que nunca con el proyecto Milei presidentes”, destacó el juez de Faltas Rafael De Francesco, excandidato a intendente de LLA en ese distrito y anfitrión del plenario.

El funcionario compartió la mesa con el diputado provincial electo Ramón Vera (Moreno); Luciano Olivera y el coordinador en la Provincia y senador provincial electo Sebastián Pareja. Además estuvieron el excandidato a intendente de Morón, Ariel Diwan; y el concejal electo por Ituzaingó Juan Larralde, entre otros.

En diálogo con la prensa, De Francesco señaló que “estamos muy conformes y cómodos con el trabajo que estamos haciendo. Y hay algo que es fundamental, colocamos como fuerza nueva a Javier Milei dentro del balotaje y con grandes posibilidades competitivas para que sea el futuro presidente de los argentinos”.

En relación al apoyo recibido por dirigentes del Pro, aclaró que “estamos buscando políticas de consenso para conformar un modelo de país totalmente distinto».

«Un país productivo, con crecimiento, con la educación y seguridad que nos merecemos todos. Con un sistema de salud que nos interesa a todos, pero que queremos que sea eficiente, que brinde respuestas. Por eso sostengo que, o es ese estilo de vida o es este pobrismo que arrastramos desde hace mucho tiempo y que arroja al presente entre el 55 y el 60 por ciento de pobres, con trabajadores en relación de dependencia por debajo de la línea de la pobreza y hasta de la indigencia. Esa es la batalla cultural que se viene”.

“Estamos en un proceso complicado. Los últimos acontecimientos vinculados al espionaje, los sótanos de la democracia que algunos decían venían a cerrar, vemos que en realidad los profundizaron y lo que debemos entender es que está en riesgo la República. Cuando pasan estas cosas debemos cuidar las instituciones y la República. Afortunadamente creo que la sociedad lo está entendiendo y va a quedar demostrado el 19 de noviembre cuando Javier Milei sea el nuevo presidente de los argentinos”, añadió el juez.

Cuidar los votos

Respecto a la fiscalización, De Francesco consideró que se debe “mejorar” y agregó que “estamos trabajando arduamente para cuidar los votos».

«Lamentablemente, en las condiciones del sistema electoral argentino, aun en la democracia que es lo más sano que tiene el ciudadano, hay que cuidar las urnas para que no le hagan trampa y fraude. Eso es fruto de un sistema que instalaron desde la política en los últimos cuarenta años. Nosotros queremos dar vuelta eso”, compartió.

Desde el PRO, vale aclarar, ya se hicieron contactos para fiscalizar la elección, aunque la coordinación está un tanto verde en el llano. «Tenemos 400 fiscales. Si hacen falta más vamos a utilizar los del PRO», acordó un edil electo en Ituzaingó, donde el bloque ya se partió, debido a una nueva paquequeada de Osvaldo Marasco.

Por su parte, Sebastián Pareja elogió a los militantes presentes y destacó: “Son ustedes, los dirigentes de este espacio, los que van a llevar a Javier Milei a la presidencia. Que no nos carguen a nosotros las tintas respecto a los resultados electorales porque la gente eligió un cambio y a Javier Milei, lo que si depende de nosotros es que no les demos lugar a la política a que perdimos porque la provincia de Buenos Aires no tuvo fiscalización. Esa sí es nuestra responsabilidad, por eso debemos tener un fiscal en cada una de las mesa”.

Y si bien destacó el apoyo recibido desde el macrismo, no dejó lugar a dudas: “Pero todos los resortes, las estrategias que tendremos, más allá de la ayuda de la gente del Pro, son de ustedes. La Libertad Avanza conduce y lidera».

«El triunfo del domingo 19 de noviembre es un triunfo de LLA para todos los argentinos. Nadie se lleva el trabajo militante de dos años de ustedes. No le tengamos miedo a la apertura ni al trabajo que tenemos que hacer”, enfatizó.

Con información de Ubaldo Luna (Mpquatro).