Reemplazaron al secretario de Transporte y hubo más cambios en la empresa Trenes Argentinos

Tras la renuncia del secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, se conocieron otros desplazamientos en la cúpula de la empresa Trenes Argentinos, tanto en el sector de Operaciones (con sus respectivos ramales) como de Infraestructura.

Según información oficial, Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros; mientras que Fabián González será el nuevo presidente del área encargada de todas las obras de infraestructura ferroviaria del país. “Los presidentes salientes, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, presentaron su renuncia a dichas empresas”, confirmó el comunicado oficial.

La salida de los dos principales directivos de las empresas ferroviarias se conoció pocas horas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, le pidiera la renuncia a Pierrini, el anterior secretario de Transporte, y designara en su reemplazo al arquitecto Fernando Herrmann.

La ola de renuncias se produjo 48 horas después de una denuncia publicada por el periodista Diego Cabot en el diario «La Nación» referida a una supuesta maniobra de desvío de dinero de los subsidios en favor de un grupo empresario.

El lunes se hizo pública una acusación formulada por el sector automotor contra el grupo La Nueva Metropol, una empresa en crecimiento que recientemente se quedó con los recorridos de La Perlita, en Moreno (la más usada del GBA).

Según las cámaras empresarias, en la compensación tarifaria Metropol habría empezado a apropiarse de una porción mayor a la que le correspondía. La acusación sostiene que la empresa validaba boletos de mayor recorrido y valor para viajes cortos. Las cámaras dicen que ese desvío fue de alrededor de $30.000 millones durante el año último.

La Nueva Metropol siempre negó esta acusación. “La verdad es que antes nadie controlaba cuánto pagaba un pasajero, porque el subsidio se basaba en los kilómetros recorridos y el combustible que se gastaba, entre otras cosas. No había acento en lo que pagaba el pasajero. Pero ahora, al controlarse porque el subsidio depende del pasajero que demanda, se corrigió la llamada evasión gris, que es cuando la gente saca boletos cortos para pagar menos y hace trayectos muy largos. Eso es lo que explica los cambios”, indicaron.

Giorgetti fue exempleado de Trenes de Buenos Aires (desde 1995 hasta 2012), la empresa de los hermanos Cirigliano que perdió la concesión después de la tragedia de Once. Cuando el Estado se quedó con el ramal, Giorgetti pasó a la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (Ugoms), el organismo que se creó para operar aquellos trenes ya en manos públicas.

“Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector. Inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía, desempeñándose durante los últimos años como gerente general operativo y administrativo, con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional”, relató el comunicado oficial.

González es abogado y, de acuerdo a la presentación oficial, “cuenta con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado, formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025″. Además, fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

