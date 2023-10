Triunfo de UP: Kicillof fue reelecto en la Provincia y Massa irá a un balotaje con Milei por la Presidencia

Spread the love

Mejorando su performance de agosto, Axel Kicillof fue reelecto como gobernador bonaerense. El candidato de Unión por la Patria obtuvo el 44,82% de los votos, dejando el segundo lugar a Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio, con el 26,68%, y tercera a Carolina Píparo, de Libertad Avanza, con el 24,60%.

Por su parte, con el 90,12 % de las mesas escrutadas, el ministro de Economía Sergio Massa (UP) se imponía con el 36,29%, seguido por La Libertad Avanza de Javier Milei (30,19%) con quien irá a segunda vuelta.

En tercer lugar quedó Patricia Bullrich, de JxC con el 23,82%, seguida por Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, con el 7,01% y Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad) con el 2,66 por ciento de los votos.

«Este triunfo nos da fuerza, pero la campaña a no terminó en la provincia de Buenos Aires. La campaña termina cuando Massa sea el próximo presidente», expresó el mandatario bonaerense esta noche, al brindar un mensaje en el escenario del Complejo C, en el barrio porteño de Chacarita, donde UxP montó su búnker.

Así, convocó a votar por el actual ministro de Economía en el balotaje que se celebrará el 19 de noviembre y «no sólo a quienes están en nuestro partido, sino también a los radicales, socialistas y cualquier fuerza que esté dispuesta a defender la soberanía, la memoria, la producción y el trabajo».

Luego puso de relieve el «compromiso» de Massa «con la producción, la infraestructura, la distribución del ingreso, la mejora de los salarios y para que una provincia como la de Buenos Aires siga siendo cuna de la industria nacional».

«En 2019 asumimos en una provincia a la que denominamos tierra arrasada. Han pasado años difíciles, con dificultes inesperadas e inéditas», planteó Kicillof y se mostró «emocionado por el respaldo, el acompañamiento, la fuerza, la alegría y la convicción que le puso el pueblo de la provincia» a la campaña.

Agradeció a «los bonaerenses, hayan votado cómo hayan votado, porque este año cumplimos 40 años de democracia y votamos por décima vez candidato a presidente», y además, se mostró agradecido con los militantes, sobre quienes dijo que «son los verdaderos protagonista de la campaña de UxP».

«No nos venció ni la resignación ni la antipolítica», dijo y resaltó que su gabinete se compone de «ministros militantes, que reconstruyeron el Gobierno que encontramos desmantelado».

También destacó, en un apartado especial, la labor «de los intendentes que trabajaron para este triunfo, de la vicegobernadora Magario y del movimiento sindical».

Y agradeció «especialmente» a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su «acompañamiento permanente», rememoró que ella «atravesó un atentado contra su vida, una proscripción y, sin embargo, no llama a caer en el rencor, ni en la revancha, y eso vale de ejemplo para los que usan el odio y la violencia», en referencia a la oposición.

«Los bonaerenses votaron para defender lo que se logró estos años en materia de educación, salud e infraestructura», dijo, reconoció que existen «dificultades» pero resaltó que «este es un voto por lo conseguido, por lo que falta, por la democracia, por la memoria, por las Malvinas, que son y serán argentinas, por respeto a los laburantes y a los jubilados».

«Esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida y este voto significa ‘dictadura nunca más'», resaltó.

Señaló que «quisieron hacernos creer que la sociedad había resuelto no defender la escuela pública o la salud pública», pero aseveró que «los problemas se resuelven con más Estado, no con menos; con solidaridad, no con egoísmo; y pensando en los otros, tendiéndole la mano a los que los necesitan».

Sostuvo que el bonaerense es «un pueblo solidario y la provincia sigue creyendo en mas Estado, más solidaridad y más patria».

«Hemos tenido un triunfo por 20 puntos. Para muchos, inesperado. Ni esta provincia, ni ninguna otra, ni ningún municipio se salvan solos. Por eso, la decisión de la provincia de ir en conjunto con la elección nacional tuvo que ver con empujar un proyecto político», reflexionó el mandatario.