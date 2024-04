A 42 años de Malvinas: «Fuimos el último genocidio de la Dictadura»

A 42 años de la Guerra, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Morón, Reynaldo Arce, sostuvo que «fuimos el último genocidio de la Dictadura» y advirtió: «Si hubiéramos ganado, las Juntas hubieran seguido por lo menos 15 años más en el poder».

El ex soldado hizo estas declaraciones en el programa Estación Central (Mpquatro), después de haber participado ayer por la tarde del acto homenaje por el día de los «Veteranos y caídos en Malvinas» del gobierno de Morón, en la plaza San Martín.

-¿Crees que fueron usados por la Dictadura?

– Fuimos usados. La «Operación Rosario» era ir, levantar la bandera argentina y firmar la rendición, en el mismo momento. Pero como la gente salió a la calle. Se reivindicaron las islas. Y le cambió la popularidad del gobierno de Galtieri, dijeron ésta es la nuestra. Creo que si hubiéramos ganado la guerra hubieran seguido por lo menos 15 años más en el poder.

🇦🇷 Malvinas nos une. Son argentinas.



👉 Homenajeamos a los Veteranos, Veteranas y Caídos en la guerra de Malvinas, en un emotivo acto que se realizó en la 📍Plaza Gral. San Martín de Morón. pic.twitter.com/c3FPnvJmXD — Municipio de Morón (@MunicipioMoron) April 2, 2024

Sin embargo, Arce también consideró que en los últimos años cambió la relación entre las FFAA y la sociedad y que la deuda histórica en ese sentido fue saldada, tras el pedido del Presidente Javier Milei: «Hoy las FFAA están bien miradas. Hubo un cambio. Se comprometen de diferentes maneras. Cuando hay alguna inundación están. O con alguna catástrofe, acompañan. La reconciliación con la sociedad ya está», indicó.

Por último, no comparte la postura de reconciliación con el Reino Unido, o por lo menos con sus veteranos: «No le puedo dar la mano a un inglés. Las Malvinas siguen usurpadas. Podemos compartir un acto, pero no me interesa. Todavía tenemos que entrar a las islas con pasaporte. Tenemos compañeros muertos allá».