Castelar: Baleó un auto e hirió a un nene, por una pelea de fútbol amateur

Un hombre fue detenido luego de disparar contra su auto y herir al hijo del conductor, con quien había tenido una pelea durante un partido de fútbol amateur jugado días atrás entre dos equipos de Ituzaingó y Castelar Sur.

El incidente se produjo el sábado último en Castelar, cuando Fernando Hormaza circulaba en su auto junto a su esposa, Melody, y su hijo de 6 años, Bautista (foto), abordo de un Fiat Siena. Entonces, según denunciaron en redes sociales y en comisaría, se cruzaron con Federico Fernández (foto), quien conducía en sentido contrario por William Morris y Pavón, y al verlos dio una vuelta en «U» (ver video) para perseguirlos.

Fue entonces que empezó con los disparos. Las esquirlas de uno de los disparos dieron en la cabeza de Bautista, que recibió algunos cortes superficiales.

Posteriormente, según contó el matrimonio, tras contar con dificultades para denunciar el hecho en finalmente Fernández fue detenido. «El tiene conocidos en la Policía. No me querían tomar la denuncia, decían que yo le pegué y nada que ver. Me tuve que ir de Morón a la (Comisaría) Tercera de Castelar (Sur)».

Según declaró Melody, el origen del ataque habría sido una pelea en la cancha de fútbol El Toque, de Ituzaingó, que tuvo lugar hace una semana. Allí, en el marco de un partido amateur, se produjeron disturbios con otro hombre, que vive en el barrio San Juan de Castelar Sur.

«La hermana del que disparó tiene relación con el jefe de calle y además en el taller arregla patrulleros», contó Hormaza al canal América, esta mañana. «La propia policía lo hizo entregar, pero no me hicieron la pericia del auto. Me dijeron que me lo lleve», señaló el denunciante, que asegura que el agresor «vio que había un chico en el auto».