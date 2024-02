Ituzaingó: Brutal entradera en casa de dos jubilados y protesta de vecinos contra la inseguridad

Vecinos de Ituzaingó salieron anoche a manifestarse por seguridad en la esquina de Brandsen y Posta de Pardo, luego de que durante la noche anterior una banda armada sorprendiera con una violenta entradera a una familia que estaba celebrando el aniversario de casados de dos jubilados, en P. de Pardo al 1400.

Todo sucedió en los primeros minutos del jueves cuando, al finalizar la cena, los visitantes salieron a la vereda con intenciones de regresar a sus hogares. En ese momento frenó un auto blanco, del cual descendieron cinco delincuentes armados, y con barbijos, para amenazar a los integrantes de la familia.

Emanuel, yerno de los agasajados, fue el que se llevó la peor parte. Es que uno de los ladrones le pegó un culatazo en la cabeza y sufrió una herida cortante y sangrante, como se aprecia en las imágenes que circularon por las redes.

Los intrusos obligaron a las cinco víctimas a sentarse en un sillón y revolvieron el domicilio en busca de objetos de valor.

A Emanuel lo apuntaron en la cabeza para que indicara dónde estaban los ahorros en dólares, pero en la finca no había demasiado dinero.

Vecinos de Ituzaingó reclamando al gobernador y al intendente seguridad!!!

BASTA DE ROBOS, BASTA DE MUERTES!!!

Los delincuentes se alzaron con las billeteras y celulares de todos los damnificados y escaparon en el auto con el que habían llegado.

La novia de uno de los damnificados que se encontraba en una habitación de la planta alta cuando se desató la entradera, saltó por los techos hasta pedir ayuda y accionar el alerta vecinal. La banda alcanzó a escapar antes de la llegada de la Policía.

Intervinieron e el caso interviene la UFI descentralizada N°1 de Ituzaingó y la comisaría Segunda de Villa Ariza.

Manifestación y mismos funcionarios

Por la tarde, vecinos se autoconvocaron para protestar por la inseguridad, que no escapa a ningún barrio, pero que en esa zona están a la orden del día. Desde el municipio, por lo pronto, intentan lavarle la cara a la «nueva» gestión, que repite casi a los mismos nombre tras la sucesión. José Rosendo, ex director de Tránsito y ex subsecretario de Seguridad de Alberto Descalzo, ahora es secretario del área, aunque depende políticamente del secretario General, Juan Manuel Álvarez Luna, virtual Jefe de Gabinete de Pablo Descalzo.