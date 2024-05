Ituzaingó: Tras una discusión de tránsito, le rompieron el parabrisas a un colectivo de La Perlita

Un automovilista atacó con un ladrillazo el parabrisas de un colectivo de la empresa La Perlita, tras una discusión de tránsito ocurrida anoche en la intersección de las calles Posta de Pardo y Haití, en Ituzaingó Norte.

«Me encerró cuando lo iba pasando, me quiso ganar y me esperó más para atacarme. Me entró vidrio en el ojo», contó el chofer del interno 621 de la Línea 312.

«Si no aguantaba el parabrisas, le arrancaba la cabeza al colectivero. Son asesinos al volante», dijeron desde la empresa de transporte.

El chofer fue trasladado en una ambulancia al Centro de Ojos de San Miguel por su Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), en donde fue atendido y luego se fue a su casa. La Policía busca por cámaras de seguridad identificar al agresor. “Si el vidrio no frenaba el cascote me venía derecho a la cabeza”, finalizó el trabajador.

Fuente: Primer Plano/ 24CON