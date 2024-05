La Universidad de Morón fue sede del Encuentro Tricontinental de arquitectura y diseño

La Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón (UM), junto al Atelier Metropolitano Jorge Mario Jáuregui, organizaron el Encuentro Tricontinental de arquitectura y diseño con un enfoque integrado entre el compromiso social y la sustentabilidad. El workshop se realizó en la sede CABA (Lima 221) de la UM entre el 13 y el 17 de mayo, y contó con la participación de docentes y autoridades de prestigiosas universidades de Asia, África y América Latina.

Durante el encuentro de índole internacional se realizaron diversas actividades, incluyendo visitas a distintos puntos de interés arquitectónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el barrio de Mataderos, que sirvieron de inspiración para los proyectos y propuestas desarrollados por los estudiantes de las universidades participantes en colaboración con los alumnos de la UM. Además, los docentes de las distintas universidades dictaron talleres y conferencias en los que abordaron temas específicos relacionados con la problemática a tratar en cada proyecto de intervención.

“Este encuentro nos permitió conversar sobre el futuro de las ciudades junto a personalidades muy interesantes del mundo de la arquitectura a nivel nacional e internacional. La idea es que esto, además de un momento de conversación y de encuentro, sea la posibilidad de producir una serie de ideas sobre un área específica de la Ciudad de Buenos Aires. Fue muy fructífero sumar a África y a Asia como parte de un debate que impulsa analizar un estado de situación global que nos preocupa y nos interesa discutir”, expresó el Arq. Alejandro Borrachia, decano de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño.

Por su parte, el Arq. Jorge Mario Jáuregui detalló: “Con relación a este workshop particular es diferente de todos los anteriores que hicimos porque este año decidimos invitar a otros dos continentes, Asia y África, que tienen problemáticas similares, no iguales pero similares de desintegración urbana, expansión sin límite de las periferias, de desigualdades internas en la ciudad, entre otras características”.

📌Tricontinental Meeting Workshop🌎



➡️ Estamos compartiendo el último día de este encuentro internacional en nuestra sede de CABA con las presentaciones de los trabajos de los estudiantes y las conclusiones colectivas de los participantes. pic.twitter.com/3UEGbITYsY — Universidad de Morón (@uni_moron) May 17, 2024

Fueron parte del Encuentro Tricontinental de arquitectura y diseño la Tsinghua University School of Architecture (China), la German University in Cairo (Egipto), la International University of East Africa, la Escola da Cidade de San Pablo, la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Universidad de la República Uruguay, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, entre otras instituciones internacionales de gran prestigio. En cuanto a los referentes de Argentina, estuvieron presentes la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Atlántica Argentina. Cabe destacar que el evento contó con el auspicio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el respaldo de la Sociedad Central de Arquitectos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En la apertura participaron el vicerrector de la UM, Ing. Enrique Luis Otero; el decano de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño (ESAD), Arq. Alejandro Borrachia; el Arq. Jorge Mario Jauregui, profesor honorario de la ESAD; la secretaria académica de la ESAD, Lic. Carla Echenique; el director de la carrera de Arquitectura de la ESAD, Arq. Alejandro Albistur; la presidenta de la Sociedad Central de Arquitectos, Arq. Rita Comando; la asesora académica de la ESAD, Arq. Mabel Modanesi, la representante en Argentina del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Mg. Susana Endang; el director de Hábitat y Movilidad Sostenible de CAF, Arq. Emil Rodríguez Garabot; el decano de la facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, Mg. Arq. Pedro Ferrazini; el decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, Mg. Matías Dinardi; e invitados especiales de Brasil, Chile y Uruguay.

Para más información:

Teléfono: +54 11 5627 2020

Mail: venialaum@unimoron.edu.ar

Sitio web: https://venialaum.unimoron.edu.ar/