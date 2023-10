Merlo: Ataron, golpearon y entregaron a un joven por intentar robar una moto

Vecinos de Merlo ataron, golpearon y entregaron a la Policía a un delincuente que intentó robar una moto. La víctima se dio cuenta de que lo estaban siguiendo y pidió ayuda para retener al sospechoso en el piso.

«Te pensás que no me di cuenta cuando me empezaron a seguir. Cerrá el orto porque te voy a matar. ¿Por qué no te paraste de manos? Viste que sos un gil, vos y tu compañero, pedazo de gato», lo increpó la víctima mientras lo tenía atado. «Mirá la cámara, rastrero. ¿Y tu compañero dónde está? Ahora va a venir la gorra y vas a ver», le decía en un video que fue viralizado ayer por las redes sociales.

«Me están bajando los pantalones. Mirá cómo me estás cagando a palos», balbuceaba el delincuente. «Quedate quieto porque te mato», lo amenazaba otro vecino. Minutos después llegó la Policía y lo llevó detenido.

