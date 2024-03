Morón: Familiares de Germán Medina pidieron por la captura del asesino, que sigue prófugo

Familiares y amigos de Germán Medina, el peluquero asesinado por un compañero de trabajo hace una semana, marcharon a la Plaza de Morón, de donde era oriundo, para pedir por Justicia. Por ahora, Abel Guzmán, autor del disparo a quemarropa, no aparece, aunque pesa sobre cabeza un pedido de captura internacional.

«Hace una semana que esperamos novedades. Todo es secreto de sumario, pero espero puedan localizarlo, porque no sabemos por dónde se fue. Salvo que haya cambiado su aspecto, se nota. En algún lado tiene que estar. Las personas que lo están encubriendo deberían pensar en lo que hizo. En esa imagen brutal de matar a una persona inocente, fríamente. Esperamos que alguien que lo vio pueda colaborar», comunicó anoche la madre de la víctima, quien se vio acompañada por la pareja de su hijo, Julio.

Aunque no se trata de un caso de inseguridad y ahora está en manos de la Justicia la búsqueda del asesino, el concubino de Germán exigió a las autoridades del Gobierno porteño que trabajen para encontrar a Guzmán. También acompañaron la manifestación familiares de Zaira Rodríguez, la piloto de karting asesinada en Villa Ballester a fines de 2021; y de joven de 26 años asesinado en enero en José C Paz.

El episodio ocurrió alrededor de las 20 del miércoles 20 de marzo, en un local ubicado en la calle Beruti al 3.000, en la Recoleta (CABA), donde cinco personas (dueño y empleados) charlaban después de la jornada laboral. Según se ve en los videos que trascendieron en redes sociales, en un momento Guzmán empuñó un arma de fuego, despejó el camino a su víctima, y le disparó en la cabeza a Medina. Luego escapó por la ventana.

El caso está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), que dirige el fiscal José María Campagnoli, y el juzgado en lo Criminal y Correccional N° 48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento.

En conjunto, tomaron una serie de medidas. La primera fue el allanamiento de la casa de Guzmán, en Agrelo al 1500, en Merlo.

El martes, hubo otro allanamiento en Paso al 700, en Balvanera, donde vive uno de los hermanos de Guzmán y donde habría dormido los días de semana en el último tiempo.

En cuanto a la casa de Guzmán en la provincia de Santiago del Estero, la fuente policial dice que todavía no fue allanada, ya que están esperando una autorización judicial. La principal hipótesis, agrega, es que el colorista se haya fugado a esa provincia.

“Rezo para que mi hijo se entregue pronto”, declaró Cecilia Guzmán, la madre del peluquero, el fin de semana al diario El Liberal. También que no se comunicó con su hijo, que no sabe nada de él y que éste no estaría allí.

No obstante, como la principal hipótesis que se sopesa tiene que ver con Santiago del Estero y la lupa está puesta sobre el entorno de Guzmán, se dispusieron otras dos medidas: por un lado, la vigilancia de las comunicaciones de sus allegados desde la semana pasada; por otro, por estas horas los investigadores comienzan a mirar con mayor atención los movimientos financieros de los familiares del asesino, bajo la presunción de que éste, en su calidad de prófugo, podría recaer en ellos si necesitara ayuda para continuar incógnito.