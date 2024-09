Por TV: Detienen a un remisero y ex PFA retirado, por amenazar con su arma a un pasajero en Hurlingham

Un policía retirado que ahora trabaja de remisero fue detenido esta mañana, en Hurlingham, luego de amenazar con un arma a un pasajero que lo había escupido, para obligarlo a que le pida disculpas (y de rodillas). El hecho quedó registrado por las cámaras de Telefé Noticias, que se encontraba en ese mismo lugar (cruzando la calle) cubriendo el asalto de ayer a un gendarme y que aprovechó para filmar toda la escena.

El agresor, identificado como Carlos Leshman (59), perteneció a la Policía Federal. Y fue filmado cuando amenazaba con su revólver calibre 38 a un pasajero con el que tuvo una discusión. El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana. Y en menos de media hora lo detuvieron por abuso de arma de fuego y amenazas agravadas.

“Quiero aclarar que es un enfermito con el que tuvimos una discusión. Tuvimos una discusión, lo mandé a cagar y cuando salí me dijo que lo escupí y me apuntó con el arma”, contó hoy el denunciante al movil de Telefé.

“No sé quién era, supuestamente era policía, pero si lo fuese no me dejaría ir si hubiese hecho algo. Esa no era un arma de policía”, dijo. Y agregó: “Se enojó porque tuvimos una discusión sobre que me tenía que dejar del otro lado y le dije ‘ya está, dejame acá’, y él me dijo ‘y decime bien’, y yo le respondí ‘andá a cagar’ y ahí fue la secuencia. La gente está enferma. Quería aclarar eso nada más”.

Toda la secuencia quedó registrada en la intersección de las calles Delfor Díaz e Isabel del Maestro, donde ayer un motochorro baleó un gendarme vestido de civil, y después terminó arrollado por una camioneta Kangoo.