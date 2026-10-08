Robaron $5 millones: Disfrazados de policías, asaltaron un supermercado en Ituzaingó Sur

Un grupo de seis delincuentes armados, vestidos con indumentaria similar a las que utiliza la Policía Federal Argentina, asaltó un comercio de Ituzaingó Sur y escapó con un botín de $5 millones en efectivo y varios teléfonos celulares.

El robo ocurrió en el supermercado “Luna”, ubicado en Cuyo al 600, donde los asaltantes sorprendieron a propietarios, empleados y clientes que se encontraban dentro del establecimiento.

Según relató la familia, los seis hombres llevaban vestimenta similar a la policial y estaban armados. Una vez en el interior, redujeron a las personas presentes para concretar el robo. Durante el asalto, uno de los delincuentes golpeó a un adolescente de 16 años, identificado como C.Z. El joven tuvo que ser asistido por personal médico que acudió al lugar.

Los ladrones finalmente se apoderaron de alrededor de $5 millones en efectivo y de varios celulares pertenecientes a las víctimas, tras lo cual escaparon.

Luego del robo, una de las personas damnificadas consiguió activar la geolocalización de su teléfono y comenzó a seguir la ubicación del dispositivo con el objetivo de establecer el recorrido realizado por los asaltantes.

La información fue comunicada a la Policía y se dio intervención a la DDI Morón, que quedó a cargo de avanzar con las tareas investigativas.

Los investigadores analizan las imágenes registradas por cámaras de seguridad y la información aportada por las víctimas para intentar identificar a los seis integrantes del grupo y determinar hacia dónde escaparon.

La causa quedó en manos de la UFI N°1 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Ávila, y fue caratulada como “robo poblado y en banda”.