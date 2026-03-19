TelePase: Ante estafas, Autopistas del Sol y del Oeste reiteran consejos para su uso seguro

La empresa TelePASE informa regularmente sobre distintas modalidades de estafas asociadas al servicio: se han detectado casos de robo de datos vía internet u otras prácticas delictivas. Según se informó, hay distintos controles para cuidar la información de nuestros usuarios y prevenir fraudes.

El sitio oficial utiliza conexiones seguras y mecanismos de protección que ayudan a evitar accesos no autorizados y ciberataques. Además, realizamos monitoreos permanentes, controles internos y revisiones periódicas de seguridad para garantizar que el servicio funcione de manera confiable y protegida para todos los clientes.

Sin embargo, existen prácticas delictivas sofisticadas que inducen al error de los usuarios, llevándolos a proporcionar datos de cobro a través de la creación de sitios web espejo que simulan ser el oficial de TelePASE: www.telepase.com.ar.

Por tanto y para prevenir cualquier otra modalidad de engaño con datos personales, se aconseja:

Realizar los trámites sólo a través del sitio oficial de TelePASE: www.telepase.com.ar

Revisar en forma frecuente los consumos a través del homebanking teniendo en cuenta lo informado anteriormente sobre frecuencia de facturación e importes no iguales a los del cobro manual.

Recibido el resumen, dentro de los 30 días, desconocer cada cargo no realizado y contactarse con TelePASE para denunciar el hecho.

Venta del vehículo con dispositivo de TelePASE

Otra de las razones más frecuentes de débitos no esperados en la tarjeta, es el hecho de no dar de baja el dispositivo y no desvincularlo de la patente al vender el auto. Realizar este trámite evitará inconvenientes de lectura en vías de cobro y tener que abonar pasadas no realizadas.

Se puede gestionar la baja a través de Autogestión, o solicitar la baja con el Centro de Atención de cualquiera de las autopistas de la Red. Una vez que se solicitó la baja del dispositivo ante una de las empresas concesionarias, en un plazo de 72/96 hs hábiles, dicha información se compartirá en forma automática con las restantes autopistas de la Red, esto permitirá inhabilitar tu dispositivo de manera rápida y sencilla.

🟠 LA NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA CON TELEPASE



Hay una nueva modalidad de estafa en donde los ciberdelincuentes acceden a una base de datos de Telepase y la utilizan para consumos fraudulentos.



Mirá la noticia completa: https://t.co/dkFIt492dF pic.twitter.com/J6eIuH5BXr — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) March 18, 2026

Consultas por TelePASE



Autopistas del Sol

https://www.ausol.com.ar/ciac/telepconsultaform

Whatsapp: +54 9 11 2842 2613

Mail: atencion.clientes@ausol.com.ar

Autopistas del Oeste

https://www.auoeste.com.ar/ciac/telepconsultaform

Whatsapp: +54 9 11 3935 4465

Mail: atencionalpublico@auoeste.com.ar

Datos de contacto de otras concesiones:

Autopistas Urbanas – AUSA

www.ausa.com.ar

Whatsapp: +54 9 11 5050 0147

Mail: telepase@ausa.com.ar

Autopista Acceso Riccheri / Ezeiza-Cañuelas (Corredores Viales S.A.)

www.corredoresvialessa.com.ar

Whatsapp: 11 5082 9900

Mail: personasusarias@cvsa.com.ar

telepase.ricchieri@cvsa.com.ar

Autopistas de Buenos Aires – AUBASA

www.aubasa.com.ar

Teléfono: 0800 – 666 8353

Mail: atencionalusuario@aubasa.com.ar

Camino del Buen Ayre – CEAMSE

www.ceamse.gov.ar

Mail: clientetelepease@ceamse.gov.ar

Autopista Santa Fe:

www.autopista.santafe.gov.ar

Teléfono: 0800 – 122 0140

Telepeaje Plus:

www.telepeajeplus.com

Teléfono: 0810 – 888 8577

Mail: consultas@tlpp.com.ar

empresas@tlpp.com.ar

Camino de las Sierras:

https://caminosdelassierras.com.ar/

Mail: clientes@camsierras.com

Autovía del Mercosur:

www.aumesa.com.ar

Teléfono: 0800 – 555 0126

Mail: atencionalusuario@aumesa.com.ar