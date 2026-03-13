Ituzaingó: Tras las denuncia de PLAC, el HCD derogó el Código Urbano y espera aval provincial

En una maniobra que busca allanar una batalla judicial iniciada por la Asociación Civil Parque Leloir contra las mal llamadas «vías de excepción», el Municipio de Ituzaingó derogó con absoluto hermetismo el Código de Ordenamiento Urbano (reformado en 2018 pero sin homologación) y aprobó un nuevo proyecto que, se aclara en la misma ordenanza, entrará en vigencia sólo después de la homologación por parte de la Provincia de Buenos Aires. El dictamen se aprobó por mayoría el miércoles pasado, en la primera sesión ordinaria de este año en el Concejo Deliberante.

El proyecto enviado por el Ejecutivo constaba de sólo cuatro artículos: El 1° aprueba un nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Ituzaingó. El segundo deroga la ordenanza N°139 «y todas sus modificaciones», es decir el código que estaba vigente y que fue reformado por última vez en 2017. Como esa reforma nunca fue avalada por la Provincia, todo lo actuado desde entonces podría ser objetado judicialmente. Por eso, y por cientos de vías de excepción a la norma, es que hacia fines del año pasado los socios de PLAC decidieron judicializar el tema por vez primera.

La demanda la llevó adelante el abogado especializado en medioambiente Marcelo Bolaños, quien desde luego chocó contra la muñeca política del juez de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo de Morón, Marcelo Gradin. Tras semanas de cajoneo, llevó el amparo hasta la Cámara de San Martín, que frenó, primero, todas las vías de excepción votadas en diciembre y, finalmente, circunscribió la medida sólo a 27 obras en Parque Leloir.

A todo esto, el Municipio nunca respondió la demanda (tampoco lo intimó el juez). Y comenzó a trabajar sobre una salida política «Para la Provincia un código no está vigente si no está homologado. En el Municipio alegaban que eso era inconstitucional. Y ahora aprueban otro código a medida, para corrernos con la política. Pero nos vamos a presentar en Provincia. Y los que votaron esto van a tener que responder con su patrimonio», explicó el abogado Bolaños.

La ordenanza fue aprobada por mayoría, con las manos del peronismo y del PRO. Sólo los 5 concejales de LLA se opusieron.

Este medio logró acceder a parte del «proyecto», que supone ser una reparación a las «observaciones» que hacía la Provincia respecto de la última reforma. «Nos pasaron las modificaciones 48 horas antes de la sesión. Votamos a ciegas», apuntó el libertario Cristian Lanaro. Por supuesto, no hubo audiencia pública previa. En los fundamentos, se menciona al Plan Urbano Ambiental de Ituzaingó (PUAMI) al que se arribó junto a organizaciones como PLAC en 2017.

La Asociación desmintió haber estado siguiera presente en ningún ámbito de debate previo a la reforma votada el último miércoles. Lo hizo saber a través de una demanda por «falsedad ideológica» dirigida tanto al intendente, Pablo Descalzo; como al presidente del HCD, Juan Manuel Álvarez Luna. A su vez califica de «irregular» todo lo actuado.

«Los vecinos de Parque Leloir fueron convocados a un proceso entre 2016 y 2017. El PUAMI era la base del Código de 2018, para el cual se trabajó sobre el área comercial. Después empezaron las excepciones porque en el COU se ponía como límite que era una zona residencial de vivienda unifamiliar. Esto no sólo para proteger los árboles, sino también por la capacidad hídrica de la zona. Los vecinos tienen derecho a vivir sin que le pongan un edificio de departamentos al lado. La zona no es apta para eso, pero construyen igual por vía de excepción», apuntó Bolaños.

«La Cámara de San Martín le prohibió al Municipio que se aparte de las normas que dictó. Es insólito, pero el Municipio las viola todo el tiempo. Es un anarco-capitalismo», consideró el letrado, en diálogo con Mpquatro radio online.

Uno de los cambios más grandes que pesarían sobre Villa Udaondo serían los indicadores de uso de suelo en zonas específicas como el INTA, y la supresión de las viviendas «unifamiliares», un tecnicismo que pretende blanquear decenas de excepciones. «Lo que no puede ser es que la Municipalidad espíe pero no conteste la demanda. El juez se dedicó a librar oficios para que la Provincia apruebe el Código y ahora sacan otro en medio de un juicio», apuntó Bolaños.