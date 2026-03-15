Primera Nacional: Con un golazo para el recuerdo de Livera, Morón se impuso 3 a 2 a Chaco For Ever

Deportivo Morón venció este sábado a Chaco For Ever, por 3 a 2, para meterse en la pelea por el liderazgo de la Zona A, en un partido correspondiente a la fecha 5° del torneo de Primera Nacional, jugado en el estadio Nuevo F. Urbano.

Con este resultado, el equipo de Walter Otta llegó y las 8 unidades en cuatro partidos (suspendida la F4) y se ubicó, aunque por la diferencia de gol, como escolta del sorprendente Acassuso (tres ganados), al que visitará la semana próxima.

La pesada tarde comenzó cuesta arriba para el Gallo. Carrizo bajó un centro pasado y Ezequiel Pacheco la empujó para el 1 a 0 de la visita. Sin embargo, al minuto se encargó Toloza de hacer tablas, en casi 20’ del PT. Antes del descanso, el propio 9 fue a buscar un centro al corazón del área y la mandó a la red, tras la mala salida del arquero Canuto.

En el ida y vuelta de ese primer tiempo, el equipo de Otta fue más peligroso con la conducción de Olivares y las subidas del lateral izquierdo, que metió una tremenda volea desde el borde del área. Un golazo de Joaquin Livera que quedará para la historia, al mejor estilo Roberto Carlos. Con el 3 a 1 parecía partido terminado, pero no estaba definido.

Inmediatamente después los chaqueños hicieron tres modificaciones y llegaron al descuento a través de Leonardo Marinucci antes de los ’20 del ST. A Morón le costó tener la pelota, pero llegó al silbato final con un triunfo muy merecido.