El lunes vuelve a aumentar (7.6%) el boleto de las líneas nacionales de colectivos en el AMBA

Las líneas de colectivos que de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA (104 en total) aumentarán su boleto mínimo desde este lunes 16 de marzo. Con la nueva suba el boleto más barato pasará de $650 a $700.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el aumento será del 7,6% e impactará en las líneas que unen la provincia con la ciudad de Buenos Aires. La suba se enmarca en el plan de reducción de subsidios y sinceramiento de tarifas de la administración de Javier Milei.

Así, el Gobierno Nacional sigue con su estrategia de aumentar las tarifas en línea con la inflación, para que no se produzca un retraso tarifario. De todos modos, los boletos de los colectivos de jurisdicción nacional del AMBA siguen saliendo más baratos que en la Provincia de Buenos Aires.

Actualmente, el boleto mínimo en las líneas que circulan únicamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es de $681,85, mientras que en la provincia de Buenos Aires el pasaje más económico asciende a $832,57.

🚍Índice Bondi febrero 2026. El costo real del boleto sin subsidio en el AMBA es de $1922, mientras que la tarifa técnica (compensación del estado + boletos vendidos) es de $1739,36 por viaje. pic.twitter.com/hWZXTKuYnN — aaeta (@aaeta_arg) March 13, 2026