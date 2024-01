Villa Sarmiento: Dos delincuentes armados le disparan a un dirigente del PRO para robar su camioneta

Delincuentes armados le dispararon a un abogado y dirigente del PRO de Ituzaingó en Villa Sarmiento, en un intento de asalto ocurrido en la noche del lunes último. El hombre se resistió y terminó herido en un brazo. Pero como no pudieron llevarse su vehículo, los malvivientes huyeron en el auto de otras dos víctimas.

«Cuando me apuntaron tomé la llave del auto y bajé. En ese momento forcejeé con uno de ellos, le doblé la mano y él alcanzó a disparar la bala que me rozó el brazo. Le tiré la llave y salí corriendo rumbo a la plaza a pedir ayuda”, relató el abogado Lamoglia al portal de Primer Plano Online.

Así, el excandidato a concejal de JxC pudo evitar el robo sobre la calle Ameghino, a metros de Estanislao del Campo y de la Plaza Alsina. El dirigente fue segundo candidato de Patricia Bullrich en las PASO de Ituzaingó. Y cayó al 9° lugar de la lista en octubre pasado. Responde al senador provincial Joaquín De la Torre

La zona es una de las más calientes de la Zona Oeste, junto a Ramos Mejía y Villa Luzuriaga. También hoy se conoció el caso de un jubilado que fue asaltado frente al Colegio Ward, donde vecinos decidieron el mes pasado cortar la calle debido a la seguidilla de hechos de inseguridad contra pares y alumnos de ese establecimiento.

Los delincuentes interceptaron a Lamoglia cuando subía a su Honda HRB, tras lo cual lo amenazaron con un arma de fuego para que les entregue el vehículo y su celular.

Sin embargo, el excandidato a concejal y vicepresidente del Círculo de Abogados de Ituzaingó logró ocultar alguna de sus pertenencias debajo del asiento del conductor.

Luego de ello, Lamoglia forcejeó con uno de los delincuentes al entregarle la llave de su vehículo y el arma se disparó.

Al respecto, los informantes explicaron que dicha bala rozó uno de los brazos del abogado, causándole heridas superficiales.

Finalmente, los asaltantes no lograron arrancar el Honda HRB, por lo que escaparon del lugar y continuaron con su raid delictivo, ya que le robaron el vehículo a dos jóvenes en la vereda de enfrente.

Según señalaron los voceros, Lamoglia se presentó a la comisaría de Villa Sarmiento para llevar la vaina que quedó en la escena del hecho.

A raíz del hecho, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Morón, a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, comenzó a trabajar de oficio en la investigación.

Sobre el episodio, Lamoglia recordó lo sucedido en declaraciones al canal de noticias TN, donde manifestó que salía de entrenar cuando los ladrones lo increparon.

«Justo había salido y subía a mi camioneta. Ahí aprovechan y me abordan por la puerta de conductor. Entrego la llave y forcejeo. Lo primero que pensás es que te pueden llevar después a tu casa y no quería eso», contó.

Además, dijo que el ladrón se asustó cuando se le disparó el arma y que su primera reacción fue salir corriendo en dirección a la plaza Alsina.

«En el momento del disparo no sentí nada. La policía encontró el capuchón de la bala y yo tenía un gran moretón en el brazo izquierdo. Me revisaron para ver si el tiro había ingresado», indicó.

Por otro lado, el referente del PRO Ituzaingó compartió una serie de reflexiones en la red social X -antes conocida como Twitter- luego de sufrir el asalto.

Actos criminales como el que me tocó vivir (y le toca a gran parte de los argentinos día a día) suceden porque los delincuentes no son castigados por el Estado como corresponde, generando una impunidad absoluta. — Pablo J. Lamoglia (@PabloLamoglia) January 9, 2024

«Como hombre de derecho, sé muy bien que la teoría está muy lejos de la realidad. Una teoría zaffaronista que se han encargado de enseñarnos e impregnar en la sociedad en las últimas décadas. Así, se nos hizo creer que los delincuentes son ‘víctimas de la sociedad’ y no lo que realmente son: personas que se creen con el derecho de actuar por fuera de la ley. Actos criminales como el que me tocó vivir (y le toca a gran parte de los argentinos día a día) suceden porque los delincuentes no son castigados por el Estado como corresponde, generando una impunidad absoluta», expresó Lamoglia.

En otro tramo, Lamoglia agradeció a las personas que solidarizaron con él luego de que compartió lo ocurrido y concluyó: «Esto lo único que logró, fue fortalecer mis convicciones y convencerme aún más de que una Argentina distinta, es posible».

«Como hombre de derecho, sé muy bien que la teoría está muy lejos de la realidad. Una teoría zaffaronista que se han encargado de enseñarnos e impregnar en la sociedad en las últimas décadas – posteó hoy Lamoglia-. Así, se nos hizo creer que los delincuentes son “víctimas de la sociedad” y no lo que realmente son 👉 Personas que se creen con el derecho de actuar por fuera de la ley».

«Actos criminales como el que me tocó vivir (y le toca a gran parte de los argentinos día a día) suceden porque los delincuentes no son castigados por el Estado como corresponde, generando una impunidad absoluta», agregó en su cuenta de Twitter.

«Zaffaroni y su doctrina se encargaron de hacernos creer que la “teoría RE” (rehabilitación, reinserción y readaptación) es más importante que la justicia misma y, por ende, los delincuentes tienen derecho a reducción de penas y privilegios que las víctimas no tenemos. Eso puede cambiar, pero como sociedad debemos acompañar ese cambio, exigiendo el cumplimiento efectivo de penas, y la quita de privilegios a los delincuentes».

También se metió en el debate por el paquete de leyes emanados desde el nuevo Gobierno: «Espero que el Congreso esté a la altura de la Argentina que viene. Que 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐚𝐧 𝐯𝐞𝐫 de una vez por todas que el 56% de los argentinos votó un cambio rotundo de modelo. Nos merecemos estar mejor, y sin dudas podemos lograrlo».

«Para cerrar, quiero agradecer a todas aquellas personas que se solidarizaron conmigo y me hicieron llegar sus mensajes de preocupación por lo ocurrido. Esto lo único que logró, fue fortalecer mis convicciones y convencerme aún más de que una Argentina distinta, es posible», concluyó en sus redes sociales.

