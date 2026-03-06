B Metro: Ituzaingó despidió a Herrero y presentó a Szeszurak, tras cuatro fechas sin victorias

Tras cuatro fechas sin victorias, y apenas un empate en cinco partidos (contando la previsible eliminación por Copa Argentina) el Club Atlético Ituzaingó desvinculó anoche a Diego Herrero (asumió en diciembre) y presentó hoy a su reemplazante: Guillermo Szeszurak. Su debut sería recién el 14, ante Talleres (RE) ante el paro dispuesto por la AFA.

«El Búfalo consiguió 5 ascensos como entrenador: dos en Dep. Riestra y uno en Argentino (Q), Excursionistas y Laferrere. Su último equipo fue Alte. Brown y este será su segundo ciclo en el León (2010)», le dio la bienvenida el CAI.

Anoche, también por redes sociales, la CD comunicaba que Herrero «no continuará como Director Técnico del Club Atlético Ituzaingó. Le agradecemos a Diego y a su cuerpo técnico por el compromiso y le deseamos éxitos en su futuro».

Pasaron apenas cuatro fechas, pero tenía la vara muy alta, tras el ascenso con Matías De Cicco (el segundo de su cosecha en el Verde) y el arranque de la temporada fue fatal: el equipo está último entre 22, con apenas un empate de local.

El CAI mantuvo a la mayoría de sus campeones, pero tiene que levantar un juicio que le ganó una gimnasta, por un accidente sufrido en la sede en 2011 (quedó paralítica). La AFA de Tapia le prometió dinero de la TV para pagar los costos.

Guillermo Szeszurak es el nuevo Director Técnico de Ituzaingó.



El Búfalo consiguió 5 ascensos como entrenador: dos en Dep. Riestra y uno en Argentino (Q), Excursionistas y Laferrere. Su último equipo fue Alte. Brown y este será su segundo ciclo en el León (2010).



¡Bienvenido! pic.twitter.com/Y9o8rGu2om — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) March 5, 2026