B Nacional: Morón se quedó corto pero venció con justicia a Madryn, en la primera semifinal

Deportivo Morón venció con justicia a Deportivo Madryn, el mejor equipo de la Zona A, por 1 a 0, en el Nuevo Francisco Urbano, por el partido de ida de una de las semifinales del torneo Reducido de la Primera Nacional. La vuelta se jugará el próximo fin de semana, con ventaja deportiva para el conjunto local, en caso de igualdad en el global.

Convencido de hacer una diferencia como local, el equipo de Walter Otta salió a comerse a su rival. Pero pese a contar con las mejores ocasiones no pudo desnivelar el resultado antes del descanso. Fue recién en el arranque del segundo que, tras un ataque que terminó en córner, sacaron rápidamente, para que Franco Vázquez llegara desde atrás y la enviara de izqueirda contra el palo derecho del arquero. Su primer gol en el Gallo, y el más gritado del año.

En un partido lleno de suspicacias por el extraño paso que tuvo Madryn en los cuartos de final (la AFA le dio el partido ganado en Jujuy ante el Lobo cuando perdía por 1 a 0 y el árbitro informó amenazas), finalmente hubo dos jugadas reclamadas. Pero una para cada lado. Una mano no sancionada en el área local y un planchazo contra Constantino, en otra jugada rápida en la que Morón aprovechó que Madryn tenía dos lesionados (uno afuera y otro adentro).

Por la otra semi, Estudiantes de Caseros venció 1 por 0 a su par de Río Cuarto. El conjunto cordobés define en su casa y con ventaja deportiva. Recién en la final (ida y vuelta) podría haber penales (la revancha en casa del mejor preclasificado).

¡EL GALLO PEGA PRIMERO!



Morón, que dominó todo el primer tiempo, arrancó el complemento con la misma intensidad y Vázquez abrió la cuenta en ida de las semifinales del reducido ante Madryn.#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/ZrQc3S4L3e — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) November 9, 2025