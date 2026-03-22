F4 Liga Federal de Básquet: Casa Padua dominó de principio a fin y venció al Club Morón por 82 a 53

Por la 4ta fecha de la Zona Metropolitana, Casa Padua se impuso como local por 82 a 53, frente a Club Morón con una brillante actuación ofensiva. Bauducco Valentín terminó siendo el goleador del partido con 20 tantos y 25 de valoración, y Aibar Franco se sumó con 14 puntos.

Desde un inicio de partido, el conjunto local dirigido por Julián Musi llevó la ventaja del partido con porcentajes de tiro de campo superiores al cincuenta por ciento. Matías Alluchon tuvo un comienzo fuerte y lideró a su equipo en los primeros minutos. Por otro lado, Morón no consiguió tener suerte en sus lanzamientos debido a la intensa defensa del local e intentó retomar la situación en el marcador en los minutos finales. Padua terminó llevándose el primer cuarto por 24 a 10.

En el segundo cuarto, Morón cambió su mentalidad y comenzó con una buena intensidad tanto ofensiva como defensiva con un juego ordenado, tranquilo y encontrando buenas posibilidades de tiro cerca del aro. Padua, a pesar del repunte del conjunto visitante, pudo estar concentrado y logró encontrar huecos libres manteniendo una distancia mínima de 10 puntos.

Durante el mismo cuarto, los locales dieron un giro inesperado y con dos triples consecutivos empezaron a cerrar el partido desde el fin de la primera mitad. Nuevamente Casa Padua se llevó el segundo cuarto por 45 a 25.

Sobre el arranque del tercer cuarto, Padua tuvo buena intensidad y superó la barrera de más de 20 puntos de ventaja frente al equipo de Andres Moggio.

El local logró mantener el control del encuentro hasta los momentos finales del partido. Morón bajó el nivel dejando que su rival esté a la altura llevándose el tercer cuarto 68 a 39.

Para finalizar el partido, Morón intentó volver a tener esa confianza e intensidad que había tenido al arranque, con actuaciones principales de Bryant Polanco pero Padua no se quedó atrás y ganó su segundo partido consecutivo como local por 82 a 53.

Club Morón, deberá mejorar para enfrentar a River Plate el próximo jueves 26 en el Raúl Rezzonico (Bernardo de Irigoyen 138, Castelar).

Padua, por su parte, se enfrentará a Presidente Derqui como visitante, en la búsqueda de los primeros puestos de la clasificación en la zona Metropolitana C de la Liga Federal de Básquet, peleando con Claridad y Sportivo Pilar.

Informe: Mateo Durruty