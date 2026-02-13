Ituzaingó recibe a Armenio: Este viernes, y sin televisión por cable, arranca el fútbol de ascenso

Con un nuevo formato de TV, arranca este viernes la temporada 2026 del fútbol de ascenso. Finalmente, y tras varios intentos de reemplazar a TyC Sports, la AFA informó que no habrá partidos televisados por cable, si no que se podrán ver sólo a través de su propia plataforma de streaming, que sólo por ésta primera fecha se podrá usar sin costo.

La Asociación resolvió no renovar el contrato con el canal deportivo y anunció que la totalidad de las transmisiones serán a través de LPF Play, la aplicación que lanzó el 2 de marzo de 2023. La gran pregunta, claro, es cuánto habrá que pagar para ver la Primera Nacional y la Primera B.

Si bien la casa madre del fútbol argentino comunicó que «durante las dos primeras fechas de estos torneos el acceso a la plataforma será libre y sin registro», a partir de la tercera jornada, «el registro para ingresar a los contenidos será obligatorio, aunque seguirá siendo gratuito por un tiempo».

Según estableció, será en «una tercera etapa» un requisito «la contratación de una suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo de los torneos de ambas categorías». El precio aún no fue comunicado, aunque Clarín pudo saber que costaría entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales.

Aunque desde hace un tiempo la AFA analizaba la posibilidad de comenzar a transmitir la segunda y tercera categoría del fútbol argentino, la producción integral es el eslabón más difícil para lograr que la transmisión sea perfecta. Luego de décadas a cargo de Torneos, ese rol pasará ahora a “La Corte”, la productora que ya hacía el Torneo Proyección y la Reserva.

Sobre los motivos que impulsaron la decisión, AFA esgrimió que «las organizaciones deportivas más importantes del mundo difunden sus competencias a través de sus propias plataformas, como la FIFA, la UEFA, la Fórmula 1, la NBA (básquet) o la mismísima NFL (fútbol americano), entre otras». «La idea de sumarse a esa elite exclusiva significa un gran paso hacia un desarrollo planificado de antemano y pensado para los clubes y los hinchas del glorioso fútbol argentino», explicó el comunicado.

Y agregó: «La utilización de esta plataforma a su vez permitirá el acceso a nuevas fuentes de ingresos directas (como son las suscripciones y la publicidad) como indirectas (patrocinios o la estática, entre otros), promoviendo la generación de recursos económicos para la AFA y sus clubes, y constituyendo una inversión a futuro para el fútbol argentino».

El 2 de marzo de 2023, justo unos pocos meses después de la conquista en Qatar, la AFA anunció el lanzamiento de LPF Play para tener «todo el contenido de la Liga de los Campeones del Mundo». Casi tres años después, la app tiene más de 600 mil usuarios registrados.

Antes de la incorporación de las máximas categorías del Ascenso, LPF Play ofrecía los resúmenes de los partidos de la Liga Profesional; la transmisión en vivo y en directo del Campeonato Femenino de Primera División; el 100% de los partidos de la Categoría Proyección; las conferencias de prensa previas semanales de la Primera División en vivo; el show de goles de todas las fechas, y programas semanales como AFA Estudio, LPF SHOW, Lado F, entrevistas, desafíos, juegos de los futbolistas, entre otros contenidos.

La AFA argumentó que contar con la Primera Nacional y la Primera B en esta modalidad aportará «importantes beneficios para todo el fútbol argentino, como el aumento de la visibilidad de los torneos organizados por la AFA (difundiendo clubes y jugadores), la flexibilidad y simultaneidad en la programación de partidos, y la interacción directa con la audiencia que habitualmente sigue estas competencias».

La plataforma, que permite usarse desde cualquier dispositivo (SmartTV, PC, notebook, tablet y teléfonos celulares), puede usarse desde cualquier lugar del mundo sin VPN (un requisito que sí demandan, por ejemplo, las aplicaciones de los servicios de cable) y ver el contenido tanto en vivo como diferido.

Primera Fecha

Éste viernes, el ascendido Club Atlético Ituzaingó recibirá en su estadio a Deportivo Armenio, por la fecha 1 de la B Metro. El equipo de Diego Herrera (De Cicco se desvinculó tras quedarse con el Reducido de la C) viene de caer goleado ante Estudiantes LP en la Copa Argentina 2026. Luego disputó amistosos, con triunfo ante Luján y derrota ante Morón.

El Gallo por, su parte, estrena plataforma digital (Globalfan) para la venta de entradas para el sábado 14, cuando reciba en el Nuevo Francisco Urbano a Defensores de Belgrano, por la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de Walter Otta disputó cuatro amistosos de pretemporada, con triunfos ante Quilmes, Tristán Suárez e Ituzaingó; y derrota ante Arsenal.