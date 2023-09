Primera Nacional: Morón apenas rescató un punto ante All Boys

Deportivo Morón no pudo aprovechar la caída de Almirante Brown, ayer ante Estudiantes (RC), y quedó cuarto en su grupo al empatar esta tarde sin goles ante All Boys, en un partido correspondiente a la fecha 34.



El Gallo tuvo sus chances, sobre todo en el PT, donde jugó mejor, pero se vio condicionado por los nervios y la expulsión (tardía) de Henry, en el ST.



Con este resultado, Morón quedó con 50 puntos, cuatro menos que el díder, en la previa de otra jornada apasionante en la Primera Nacional: En la próxima fecha, el equipo de Nardozza visitará a Nueva Chicago y All Boys recibirá a Almirante, buscando el Reducido.