21/03/2026

Primera Nacional: Morón bajó a Acassuso, con una goleada a domicilio, para liderar la Zona A

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En el estadio Javier «Pipo» Marín, Deportivo Morón goleó a Acassuso para trepar a la punta del Grupo A, por la fecha 7 de la Primera Nacional. Los goles del equipo de Walter Otta fueron convertidos por Berterame, Olivares y Fagundez.

El Gallo tuvo contundencia en momentos clave. La jugada que abrió el partido fue un contragolpe conducido por Juan Manuel Olivares a la salida de un córner. Gonzalo Berterame fue quien definió por encima de Monllor a los ’43 del PT.

En el arranque del complemento volvió a lastimar la visita mediante un disparo del 10, que venció la resistencia del fondo. Y cuando restaban ’20 Franco Fagundez recibió de Kubiszyn para liquidar el partido con el arco vacío.

De esta manera, el Gallo acumuló su segundo triunfo al hilo en el certamen para alcanzar las once unidades, en tanto que el local resignó la punta con dos caídas en fila. Morón visitará a Almagro el próximo sábado en el primer interzonal.

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