México: La Universidad de Morón expuso su modelo de formación profesional en la IFE Conference

La Universidad de Morón formó parte de la reciente edición de la IFE Conference (Institute for the Future of Education), realizada en Monterrey, México, considerada uno de los espacios de intercambio sobre innovación educativa más relevantes de Hispanoamérica.

En ese marco, la institución tuvo la oportunidad de exponer los avances de su estrategia de modernización ante colegas y líderes académicos de distintos países, luego de haber sido distinguida internacionalmente, meses atrás, como un caso de éxito por su transformación académica, centrada en el desarrollo de los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales.

Estos trayectos — principalmente enfocados en comunicación efectiva, liderazgo, trabajo en equipo, ciencia de datos y gestión de proyectos— fueron diseñados para brindar herramientas alineadas con las demandas actuales del mercado laboral y se ofrecen sin costo adicional para todos los estudiantes.

En este contexto, la UM presentó su modelo de aprendizaje integrado, sustentado en alianzas estratégicas con líderes tecnológicos a nivel global. Se destacó el trabajo conjunto con CognosOnline y Anthology para la implementación de la plataforma educativa Blackboard, así como la incorporación de la plataforma de enseñanza digital Coursera, desarrollada por académicos de la Universidad de Stanford. Esta infraestructura tecnológica permite un uso más eficiente de los datos académicos y ofrece respuestas ágiles a la necesidad de los estudiantes de gestionar sus tiempos de estudio.

Así se vivió el primer día del IFE Conference 2026 🌎 en México 🇲🇽.

Un espacio de encuentro, ideas y conversaciones que marcan el rumbo de la educación del futuro.

La Universidad de Morón presente junto con @CognosOnLine, aprendiendo y compartiendo experiencias.@IFEconference… pic.twitter.com/nuGjYC1RR9 — Universidad de Morón (@uni_moron) January 27, 2026

Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes y experto en educación digital, subrayó durante su disertación en la IFE Conference la importancia de adaptar la gestión universitaria a los hábitos actuales de aprendizaje sin resignar la personalización. “El objetivo es que la universidad se integre de forma natural al entorno digital en el que ya interactúan los alumnos, facilitando el acceso a los contenidos. La tecnología actúa como un facilitador que nos permite detectar necesidades a tiempo y brindar un seguimiento pedagógico más cercano”, explicó Navarro.

En la misma línea, se destacó el rol estratégico de las microcredenciales y de las tecnologías aplicadas a la educación como pilares del modelo académico de la Universidad de Morón. “La integración de plataformas líderes como Coursera y entornos virtuales de aprendizaje como Blackboard nos permite ofrecer trayectorias formativas flexibles, actualizadas y alineadas con las demandas del mundo profesional, potenciando la experiencia educativa tanto en la modalidad presencial como a distancia”, detalló.

Para profundizar esta propuesta formativa, la UM incorporó sin costo adicional para sus estudiantes un Programa Especializado en Pensamiento Crítico, diseñado para fortalecer la capacidad de análisis y la toma de decisiones fundamentadas. Esta iniciativa se complementa con los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales y con el Programa Especializado en Inteligencia Artificial Generativa, certificado por IBM, todos dictados en modalidad virtual.

Este enfoque refuerza uno de los pilares del modelo institucional de la Universidad de Morón: la vinculación con el mundo del trabajo. Actualmente, la universidad cuenta con más de 500 convenios con empresas e instituciones, lo que garantiza el acceso a pasantías y oportunidades laborales exclusivas tanto para estudiantes como para graduados, facilitando una inserción profesional temprana y de calidad.

Esta visión integral se refleja en la oferta académica para el ciclo lectivo 2026, que busca equilibrar la flexibilidad del entorno digital con la solidez de la formación presencial. Los ingresantes podrán optar por una amplia variedad de carreras, como Diseño Gráfico, Gerontología, Administración, Abogacía, Ciencias de la Educación, la Tecnicatura Universitaria en Organización Industrial o Turismo, entre otras, disponibles tanto en modalidad presencial como a distancia.

Asimismo, la oferta presencial en la sede de Morón incluye carreras como Arquitectura, Medicina, Psicología, Biotecnología, Nutrición, Recursos Humanos, Genética, Economía, Licenciatura en Sistemas, Tasador, Martillero Público y Corredor, Abogacía o Ing. Agrimensor. En tanto, en el edificio de la Ciudad de Buenos Aires se dictan las carreras de Abogacía y Arquitectura.

La propuesta académica se completa con una sólida oferta de posgrado, que incluye la Maestría en Administración de Negocios (MBA), especializaciones en Función Judicial, Ortodoncia y Ortopedia Funcional de los Maxilares, Higiene y Seguridad y doctorados en Filosofía y Genética, entre otros.

A este esquema se suma el nuevo centro regional de la Universidad de Morón en Cañuelas, que funciona como punto de apoyo estratégico para la educación a distancia y ofrece actividades complementarias que enriquecen la formación académica.

De cara al ciclo lectivo 2026, la Universidad de Morón tiene abiertas las inscripciones e invita a quienes buscan ir un paso adelante a sumarse a una propuesta educativa que articula formación académica sólida, tecnologías educativas y microcredenciales alineadas con las demandas del mundo profesional.

