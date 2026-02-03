Cierre de ciclo: Más de 3.000 vecinos pasaron por las colonias de verano de Hurlingham

Con propuestas para todas las edades, desfile temático y fiestas para colonos y cuerpo docente, cerraron este viernes las colonias de verano de la Municipalidad de Hurlingham, por la que pasaron más de 3.000 vecinos en enero.

«Es un orgullo que toda la comunidad haya disfrutado de este espacio de encuentro aprovechando al máximo el verano juntos», destacó el intendente, Damián Selci, durante el evento.

La propuesta incluyó a menores de 4 a 18 años de edad, adultos mayores y personas con discapacidades. La colonia ofreció piletas, talleres deportivos y juegos recreativos.

En la fiesta de cierre, este año el eje temático fue «villanos», por lo que vampiros, momias, brujas y pequeños monstruos bailaron al ritmo de la música. Las familias dieron el presente alentando a los participantes y compartiendo una tarde al aire libre. A comienzos de enero, como es costumbre, la colonia recibió la visita de los Reyes Magos. En las semanas siguientes hubo competencia inter bandos, una Feria Latinoamericana y una «Fiesta del Agua».

ASÍ VIVIMOS LA MEJOR COLONIA DEL OESTE ☀️💦🏊🏼‍♂️⚽️



Un mes de diversión, actividades, deporte y pileta para todas las edades.



Además, desde el comienzo del año, se realizan tareas de mantenimiento y puesta en valor en 25 establecimientos educativos, como la Escuela Especial y el Jardín N° 920. Limpieza en techos y desagües, sellado y reparación de filtraciones en las cubiertas, colocación de puertas y refacción de paredes fueron parte de la primera etapa. La segunda continuará en el mes de febrero con otros 20 para alcanzan un 40% de los establecimientos educativos del distrito.