Laferrere: Motochorros asesinan a un carpintero, de un disparo en la cabeza, para robarle la moto

Un carpintero de nacionalidad paraguaya fue asesinado este jueves por motochorros que intentaron robarle la moto cuando volvía del trabajo hacia su casa, en Laferrere.

Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como Milcíades Torrez Oviedo de 63 años, quien regresaba a su casa en esa zona del partido de La Matanza, tras haber desempeñado tareas en la Ciudad de Buenos Aires.

El carpintero se trasladaba por la intersección de las calles Juan Cruz Varela e Hilario Ascasubi cuando cuatro delincuentes en dos motos lo cruzaron para robarle su rodado, una Honda Twister roja, muy requerida por los ladrones.

Al parecer, los asaltantes efectuaron un disparo a la cabeza de Torrez Oviedo, quien murió en el acto, aunque los delincuentes no se llevaron la moto y escaparon rápidamente del lugar.

La esposa de la víctima, Rosa Elba Santander, llegó a la zona del crimen, ya que vive a menos de tres cuadras de allí y dio detalles de dónde volvía su marido.

Los vecinos escucharon una detonación y salieron a ver qué pasaba, por lo que se encontraron con la víctima fallecida.

Personal de la Estación de Policía La Matanza y de la comisaría de la zona realizaban allanamientos por el barrio para dar con los asesinos.

🗣️"Si sirve para hacer justicia, bienvenido sea. Pero mi papá ya está muerto"



La hija del carpintero asesinado en Laferrere dio su testimonio en #BuenDíaNación. La víctima tenía 63 años y volvía de trabajar cuando delincuentes intentaron robarle la moto.



📌 Más noticias en LN+ pic.twitter.com/MOg13ro7wv — La Nación Más (@lanacionmas) January 30, 2026