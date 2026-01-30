Moreno: Cayó motochorro acusado de balear a policía en un intento de robo de la moto

Un motochorro que en marzo de 2022 baleó a un efectivo de la Policía de la Ciudad durante un robo en Moreno fue detenido, mientras que la víctima logró sobrevivir y para concretar la captura del acusado se realizó una amplia investigación.

El hecho ocurrió hace casi cuatro años cuando el agente policial se trasladaba en su moto particular y, en la intersección de las calles Eberth y Marchena, de la localidad de Cuartel V, partido de Moreno, fue interceptado por motochorros.

Allí, ambos delincuentes abordaron con fines delictivos al efectivo, quien trató de resistirse, por lo que uno de ellos le efectuó cuatro disparos a quemarropa que le impactaron en la zona torácica. Al revisar sus pertenencias, los malvivientes le sustrajeron su arma reglamentaria, para luego darse a la fuga.

Luego del incidente, la víctima fue trasladada de urgencia por el Comando de Patrullas de Moreno de la Policía Bonaerense al hospital local, donde los médicos lograron salvarle la vida, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Desde ese día comenzó una amplia investigación que tuvo resultado positivo en las últimas horas con la detención de uno de los sindicados acusados de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa criminis causae, robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones graves.

En un primer momento, la pesquisa fue delegada a la Policía de la provincia de Buenos Aires por la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 Del Departamento Judicial de Moreno, a cargo de Federico Soñora, pero ante a la falta de resultados fue encomendada en noviembre del año pasado a la División Homicidios de la Policía Federal.

Un dato que se conoció en medio de la investigación es que Wilson, uno de los acusados, fue abatido tiempo después durante un enfrentamiento armado cuando también intentó robarle a otro policía.

Con el conocimiento de esta noticia, los agentes de la Federal comenzaron con las tareas de campo para dar con el buscado, estableciendo que “Ruchón”, de 24 años, no poseía un Documento Nacional de Identidad, motivo por el que habría realizado un trámite para la adquisición de un nuevo ejemplar.

A partir de esta información, se efectuaron averiguaciones con la empresa de correo a fin de esclarecer el domicilio de la entrega, estableciéndose que no pudo concretarse por que la dirección que había dado era inexistente.

En ese contexto, se descubrió que para el trámite el acusado aportó un número de celular que, luego de pericias telefónicas, se constató que pertenecía a una mujer, quien sería la pareja del prófugo.

“Una vez identificada la misma se realizaron diversos seguimientos, detectando que habrían finalizado su relación y que “Ruchón” pernoctaría en domicilios alternativos aledaños al de su ex pareja”, detallaron.

Con nuevas tareas de campo, se estableció que el buscado no saldría de la zona de Cuartel V, para evitar ser descubierto por las fuerzas de seguridad, por tal motivo, se realizó “un sigiloso y preciso operativo en el lugar, logrando la detención de “Ruchón” en la calle Hipólito Vieytes al 1700, sobre la vía pública”.