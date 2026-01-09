Cambios en el CUD: Ganadores y perdedores del nuevo esquema de coparticipación municipal

La Provincia de Buenos Aires oficializó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2026, el índice que determina cómo se reparte la coparticipación provincial entre los 135 municipios bonaerenses. La actualización fue publicada por el Ministerio de Economía que conduce Pablo López y revela cambios con impactos concretos en las finanzas locales.

En el nuevo esquema, La Matanza sigue siendo el municipio con mayor participación, aunque su coeficiente cayó de 6,70855 en 2025 a 6,58306, acumulando menos recursos relativos pese a mantener el liderazgo en el reparto de fondos.

Entre los ganadores sobresale La Plata, que vio crecer su coeficiente de 3,10573 a 3,16983. En el Gran Buenos Aires los resultados son mixtos: San Miguel creció significativamente, mientras que San Isidro y Vicente López se encuentran entre los distritos que más caen en el reparto, con reducciones cercanas al máximo permitido por la ley vigente.

San Miguel registra una suba significativa y pasa de 1,81109 a 1,86998, mientras que San Isidro aparece entre los principales perdedores del área, con una baja de 1,88093 a 1,78688.

Merlo, otro peso pesado del oeste, también pierde participación y desciende de 2,98171 a 2,96058. Hurlingham e Ituzaingó apenas si registran una pérdida de sus valores (0,84091 a 0,83248 el primero) y de 0,52601 a 0,52523 el segundo.

El Municipio de Morón pasa este año de 1,11099 a 1,08322. Esto no quiere decir que reciba menos dinero que otros municipios con mejores coeficientes. Según el último dato publicado por el Ministerio de Economía, en noviembre de 2025 (último dato publicado) el distrito recibió 47.3 millones de pesos (sobre los 87 mil millones que se repartieron ese mes en toda PBA). Son 13 millones más que Moreno, que tenía un CUD de 2.16 y éste año pasó a 2.19.

Vicente López sigue la misma tendencia y reduce su coeficiente de 1,58915 a 1,52525. En contraste, Pilar y Escobar se destacan como dos de los grandes ganadores del nuevo esquema: uno sube a 2,41838 y el otro a 1,78610.

El Interior bonaerense aparece como uno de los grandes ganadores del reordenamiento: distritos como Chacabuco (+15,68%), Campana (+12,50%) y Capitán Sarmiento (+10,62%) registran fuertes subas en sus coeficientes, lo que se traduce en una mayor llegada de recursos.

Otros municipios del Interior, como Necochea, también mejoraron su participación, pasando de un coeficiente de 0,69513 a 0,71164, lo que representa más fondos disponibles para programas, servicios y gastos comunales.