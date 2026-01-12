Fue a un cumpleaños y terminó baleado: Linchan a motochorro, tras un asalto en El Palomar

Un hombre terminó baleado y un motochorro linchado y detenido tras un intento de asalto en la calle Dorrego, entre Guerrieri y Acosta, de El Palomar, cerca de una sociedad de fomento en la que se celebraba una fiesta de cumpleaños.

La víctima, identificada como Sebastián, había salido del salón para buscar elementos en su auto, un Nissan Kicks gris, cuando fue sorprendido por dos motochorros. El acompañante bajó armado y le exigió la entrega de pertenencias y las llaves del vehículo.

Al producirse un forcejeo el delincuente efectuó varios disparos, dos de los cuales impactaron en el cuerpo de Sebastián. Las detonaciones alertaron a los presentes en la fiesta, quienes salieron a la calle y encontraron al hombre herido.

Mientras uno de los agresores logró escapar en la moto, el otro intentó huir a pie pero fue interceptado por familiares y vecinos, quienes lo retuvieron hasta la llegada de la Policía. El detenido, de 19 años y domiciliado en Hurlingham, portaba un revólver calibre .32 que fue secuestrado.

El joven fue trasladado al hospital bajo custodia policial tras recibir una golpiza y quedó detenido en la comisaría 6ª de El Palomar, a disposición de la Justicia.

Sebastián fue derivado al Hospital Posadas, donde recibió atención médica por las heridas. Según indicaron fuentes médicas, los disparos no comprometieron órganos vitales y su vida no corrió peligro.

Instruye en la causa la Fiscalía N°2 de Morón.

El Palomar: los vecinos lincharon a un motochorro que intentó robar en calle Guerreiri y Dorrego. Más tarde se lo entregaron a la policía. El cómplice logró escapar sin lograr el robo. https://t.co/qfGTbyRuBg (Estamos para Informar) pic.twitter.com/wKndH9cRku — Alerta oeste (@Alertaoesteok) January 10, 2026