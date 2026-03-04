Cerró la Ganadera San Roque de Morón: 140 despidos y un barrio que podrá respirar tranquilo

Fue fuente de polémica en todos los gobiernos que pasaron por Morón los últimos 26 años, por ser una fuente de contaminación en el corazón del distrito. El predio, ubicado en la Av. Hipólito Yrigoyen y Pola, supo ser primero un matadero municipal, cercano al cementerio. Incluso llegó a convivir con un crematorio, que dejó de incinerar hace ya más de una década. El cierre de la Ganadera San Roque es una gran noticias para el barrio, pero un alerta para una de las industrias más rentables: 140 empleados negocian ahora en el Ministerio de Trabajo por una mejor indemnización.

Como Fate la semana pasada, desde la empresa culparon a la retracción del consumo interno y el fuerte incremento de las importaciones de carne. En la comunicación enviada a su personal, se argumentó que el cierre responde a “cambios drásticos en las condiciones económicas del país” y a la “indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carnes sin ningún tipo de control”. El cierre se hizo efectivo el pasado 27 de febrero. La compañía se amparó en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla los despidos por causas económicas.

El caso se suma al frigorífico General Pico, conocido por producir las hamburguesas Paty, que recientemente desvinculó a 194 empleados y enfrenta una situación financiera delicada. La empresa, vinculada al empresario Ernesto “Tito” Lowenstein, arrastra una deuda superior a los $30.000 millones y su continuidad depende del ingreso de un nuevo inversor. Semanas atrás había suspendido a más de 450 trabajadores por la caída en las exportaciones.

En paralelo al deterioro del mercado interno, las importaciones de carne vacuna crecieron con fuerza. Según datos del Indec, en 2025 ingresaron al país unas 17.000 toneladas por USD 73,8 millones, frente a las 2.300 toneladas por USD 9,7 millones registradas en 2024, lo que representa un salto interanual cercano al 580%. Aunque el volumen no resulta determinante en términos de consumo mensual, el incremento encendió alertas en la industria.

En el frente externo, las exportaciones mostraron señales mixtas. De acuerdo con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, en enero de 2026 se exportaron alrededor de 52.400 toneladas peso producto por USD 332,9 millones, con subas interanuales tanto en volumen como en valor. El precio promedio alcanzó los USD 6.351 por tonelada, un 28,6% más que en enero de 2025, impulsado por un contexto internacional favorable.

San Roque abrió en el 2000 y poco después empezaron las marchas al entonces intendente, Martín Sabbatella. La esquina del matadero dio para todo. Desde manifestaciones de organizaciones defensoras de animales, hasta una fuga de vacas, pasando por la explosión, en marzo del 2020, de los tanques con sangre vacuna, que pintaron de rojo al barrio.