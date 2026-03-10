«Me tocó el culo»: Buscan a un conductor que desde su auto manoseó a una ciclista en Castelar

Una mujer 31 años fue víctima de un cobarde acoso callejero por parte de un conductor que, desde su auto en movimiento, le tocó la cola mientras transitaba en bicicleta por las calles de Castelar. El hecho ocurrió el jueves al mediodía y quedó registrado por dos cámaras de seguridad de la calle Saladillo al 2400, a una cuadra del límite con Ituzaingó.

Según relató la víctima en la denuncia, un hombre de aproximadamente 40 años, de pelo negro, se le acercó conduciendo un vehículo marca Peugeot, modelo 2008, de color negro.

Al pasar a su lado, el conductor realizó una maniobra intimidante: sacó su brazo por la ventanilla y, con total impunidad, le tocó la cola. Ante el ataque, la mujer reaccionó de inmediato y le gritó: “¡Ey, qué hacés!”. Sin embargo, el hombre aceleró y escapó rápidamente del lugar, dejándola sola en la calle.

La víctima no se quedó de brazos cruzados. Tras el ataque, recorrió la zona y consiguió imágenes de las cámaras de seguridad de los vecinos, que registraron el paso del vehículo y permitieron obtener la patente del auto.

Con estas pruebas, la mujer radicó la denuncia correspondiente. El caso quedó en manos de la UFI N°1 de Morón, que ya analiza el material fílmico para lograr identificar al conductor y determinar su paradero.

#Morón “ME TOCASTE LA COLA, ¿QUÉ HACÉS?”: VOLVÍA EN BICICLETA TRAS DEJAR A SU HIJA EN LA ESCUELA, UN CONDUCTOR SE LE PUSO A LA PAR Y LA MANOSEÓ DESDE EL AUTO



El hecho ocurrió cerca de las 13, a plena luz del día, sobre la calle Saladillo, en la localidad de Castelar.



El… pic.twitter.com/Jl6N6DCIc8 — 24con (@24conurbano) March 10, 2026