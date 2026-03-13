Comercio: En Morón, Ledesma y Capitanich encabezaron una charla sobre la reforma laboral

El secretario del Sindicato de Empleados de Comercio y Afines de la Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, recibió este miércoles 11 al senador nacional Jorge Capitanich (PJ) en el Salón Le Parc de Morón centro, junto a quien encabezó una charla sobre las problemáticas de la Reforma Laboral. Vaticinaron un presidente peronista para el 2027.

“Nosotros queremos darle las gracias a todos los senadores que fueron consecuentes con la doctrina, con la justicia social, con el derecho de los que menos tienen”, dijo el titulara del SEOCA, al darle la bienvenida al legislador chaqueño.

“Este encuentro es un puntapié inicial porque vamos a seguir desarrollándolo con otros senadores, diputados o políticos, pero todos con un solo objetivo: buscar que el peronismo sea gobierno en el 2027”, expresó ante un auditorio de trabajadores, delegados, militantes, secretarios generales, y miembros de la Comisión Directiva del gremio.

“El movimiento obrero con sus columnas vertebrales, el movimiento nacional peronista o del partido justicialista, tenemos que tener una autocrítica y contribuir entre todos para que el peronismo vuelva a ser el gobierno”, expresó Ledesma, y aseguró que Capitanich “tendrá mucho que ver en este camino”. “Porque, sos un hombre muy activo, muy inteligente y por sobre todas las cosas sos peronista”, dijo.

Al mismo tiempo, advirtió que en el Partido Justicialista no hay un mecanismo que abrace a todos los compañeros”, porque “no es que no queríamos ni queremos, el hecho es que no nos dejan”.

“Hoy todos, debemos converger en una sola línea de trabajo porque es la única manera que vamos a reivindicar al pueblo y reconquistar todos los derechos que nos están sacando, y que nos van a seguir quitando, porque esto recién empieza. Por eso es importante tu presencia en esta charla donde tenes todo el afecto de la zona oeste”, finalizó Ledesma.

A su turno el senador Nacional Jorge Capitanich, al exponer sobre la Ley de Modernización Laboral, la cual votó en contra ya que “cercena los derechos de los derechos del pueblo trabajador”, manifestó que el Gobierno de Milei implementa “esta política deliberada para atacar los cimientos y la construcción del peronismo a través de su historia”.

“Lo que significa apuntalar claramente a la destrucción, esto es una consigna antiperonista, destruir las organizaciones sindicales, destruir los derechos del trabajador,) destruir claramente el fuero laboral o la organización de trabajo conforme a su autonomía, generar un mecanismo regresivo en materia tributaria para favorecer la reducción de impuestos a los más ricos y desfinanciar la cultura nacional a través de lo que significa el cine”, expresó.

“Por eso, si hay algo que estoy convencido frente a todos los que dudan que en el año 2027 la República Argentina tendrá un presidente o una presidenta peronista que volverá a reivindicar los derechos que se han perdido durante esta gestión de Milei y que vamos a recuperar las provincias argentinas, los municipios para el peronismo y a gobernar como tenemos que gobernar en defensa de los intereses del pueblo argentino”, manifestó con vehemencia el ex gobernador del Chaco, quien estuvo acompañado por los secretarios Generales de Comercio Sergio Andrik de Villa Angela y Nicolás Puljiz,de Quitilipi.

El titular del Centro de Empleados de Comercio e Industria de Villa Angela, agradeció a “Rubén (Ledesma) por el espacio” y protagonismo otorgado en el encuentro ya que viene de muchos kilómetros, y sostuvo que si hoy “hay preocupación en Buenos Aires por la Reforma Laboral, hay que imaginarse lo que es el interior y los trabajadores cuando los derechos adquiridos los estamos perdiendo desde acá”.

“Imagínense lo que harían acá a mil kilómetros los grandes empresarios y los dueños del poder”, expresó ante una situación que golpea en el Chaco. Y remarcó la importancia de estas reuniones con compañeros de la zona oeste, ya que fue Ledesma quien a través de la Federación Nacional, logró que se haga la convocatoria de secretarios generales en ese pueblo que “fue grandioso” para los trabajadores de comercio de la región.“Rubén, es un gran amigo, un gran colaborador y un maestro nuestro que apoya al Chaco que realmente lo necesita y mucho. La sabiduría de él, lo llevó a formar hace poco tiempo, una unión sindical en Villa Ángela-Chaco”.

En esa misma línea, Nicolás Puljiz, secretario general de Quitilipi, expuso las problemáticas laborales en su pueblo que se profundizaron con esta ley. Y alertó sobre el aumento de despidos en su ciudad: “Nos están aplastando a todos los compañeros, a todos los trabajadores, esto no es para blanquear trabajadores, al contrario, va a profundizar más la problemática que tenemos. Ahora también el despido en mi ciudad, por ejemplo, fue de un 20% en lo que va del año, porque no hay consumo, y la plata no alcanza”.