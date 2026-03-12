Los precios en Morón subieron 2,97% en febrero, según el Observatorio Económico y Social de la UM

El Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón informó que el nivel general de precios en el Partido de Morón registró en febrero un incremento del 2,97%, según los resultados del Índice de Precios al Consumidor del Partido de Morón (IPCPM). El informe oficial del IPC del INDEC se dará a conocer este jueves 12.

El informe marca además el inicio de una nueva etapa en el relevamiento, ya que el Observatorio amplió la cantidad de rubros analizados con el objetivo de mejorar la representatividad del indicador. A los tres sectores que se venían midiendo desde 2024, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y educación, se incorporaron bebidas alcohólicas y tabaco y transporte.

Entre las divisiones con mayor impacto se destacó Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una suba promedio del 3,01% y explicó 1,21 puntos porcentuales del aumento del índice general. Dentro de esta categoría se observaron incrementos en productos como carne picada común (6,85%) y café molido (6,23%), mientras que otros productos de la canasta, como limón y queso port salut, mostraron bajas en sus precios.

En Salud, el aumento promedio fue del 2,81%, con una incidencia de 0,65 puntos porcentuales. El incremento estuvo impulsado principalmente por productos medicinales y artículos para la salud, entre ellos el Losartán (10,52%) y el alcohol (10,30%). Por su parte, el rubro Educación registró una suba del 3,33%, promovida principalmente por los aumentos en educación superior y universitaria.

En tanto, la división Transporte presentó un incremento del 2,06%, asociado principalmente al aumento en el boleto de colectivo (4,84%), mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo una variación del 0,80%, con el mayor incremento en cerveza (2%).

El informe también incluyó un relevamiento regional sobre productos de panadería, elaborado a partir de datos del Centro de Industriales Panaderos del Oeste (CIPDO), que compara precios en Morón, Hurlingham e Ituzaingó.

Según este análisis, Morón registra los valores más altos en los productos analizados. El kilo de pan francés es 33% más caro que en Ituzaingó, mientras que la docena de facturas presenta una diferencia de hasta 58% respecto de ese distrito.

