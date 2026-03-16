Claudio Román fue reelecto: El MDF venció al kirchnerismo en la interna del PJ de Morón

La lista 2 «Perón Vuelve», que encabezaba el actual presidente Claudio Román, se quedó con la interna del PJ de Morón por un holgado margen, aunque la adversaria lista N° 4 «Primero la Patria» superó el piso para obtener la minoría.

Así las cosas, con todo el Movimiento Derecho al Futuro detrás, Román fue reelecto con cerca del 70% de los votos, sobre 2.180 participantes. Vanina Moro (Movimiento Evita) quedará como vice y Néstor Achinelli como secretario general.

«Tomamos está victoria con mucha responsabilidad, porque la tarea es compleja: es abrazar y organizar a la militancia en función del desastre que están viviendo cada uno de nuestros moronenses con las políticas nacionales; y acompañar el enorme esfuerzo que realiza cada día nuestro intendente y gobernador. Redoblar el esfuerzo desde mañana y construir una alternativa para el 2027», apuntó Moro.

Esta boleta jugaba con el respaldo del intendente, Lucas Ghi, y contaba con apoyo de la vieja guardia peronista, la una Mesa Sindical en la que estaba buena parte de la CGT Regional; del SETMM, ATE Seccional Morón y las dos CTA.

La lista de congresales justicialistas, cuyo Consejo será oficialmente presidido por el gobernador, Axel Kicillof, estaba encabezada por el subsecretario de Coordinación Institucional de la Provincia Adrián Grana, otro ex Nuevo Encuentro.

Festejos de la vieja y nueva guardia

Asumido como el referente del MDF local, el intendente Ghi fue protagonista en los festejos de Lista 2. Aún sin ser afiliado, el ex Nuevo Encuentro señaló: “Las diferencias se expresaron donde corresponde: en las urnas. Los compañeros y compañeras hablaron y el mensaje es claro. Morón necesita que estemos enfocados en lo importante: defender a nuestros vecinos y enfrentar el ajuste que está golpeando a nuestra comunidad. El único camino por delante es pararse frente al modelo de Milei, que está golpeando a nuestra gente y poniendo en riesgo el futuro del país”.



En la misma línea, agregó: “Acá en Morón no hay lugar para discusiones estériles, para enroscarnos en discusiones que no conducen a ningún lado. Hoy más que nunca tenemos que estar en la calle, tenemos que ser un solo músculo, tener la cabeza fría para obtener esa mayoría que nos permita renovar el mandato que legítimamente adquirió este espacio. Y así consolidar la fuerza a nivel provincial con el liderazgo del Gobernador Axel Kicillof y también ganar a nivel nacional como consecuencia. No tenemos dudas y este es el camino”.

Finalmente, Ghi remarcó: “Esta victoria es para el pueblo de Morón que no se resigna a vivir este momento desastroso que vive el país, y que no quiere enredarse en discusiones estúpidas que no nos conducen a ningún lado; lo que buscamos es lograr construir y potenciar a esta fuerza y que vuelva a ser gobierno en 2027”.

En los festejos estuvieron referentes del antiguo rousselotismo como Luis Orbizo u Oscar Álvarez, como también del viejo duhaldismo como Juanchi Zabaleta. El expresidente del HCD de Morón y exintendente de Hurlingham logró hacerse un lugar en el armado del MDF, de la mano de la vicegobernadora Verónica Magario. Y aunque bajó su lista en Hurlingham, por lo menos no quedó afuera de la contienda, tras su elección de concejal por Somos en 2025.

La campaña de Sabbatella

La Lista 4 se tuvo que conformar con alcanzar seis cargos de vocales y tres de congresales, liderados por la vice saliente del PJ, la camporista Paula Majdanski, quien contó con la ayuda logística del Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella. El exintendente se sumó lateralmente a una campaña que parecía ser un anticipo de una posible PASO en 2027.

«Cumplimos el objetivo con un mensaje claro: el PJ de Morón se despertó y empezó a cambiar. Hoy estamos mucho más cerca del regreso de Martín Sabbatella a Morón de la mano de un peronismo que banca a Cristina», comunicó Majdanski tras el proceso electoral. Y disparó: «Después de sortear los obstáculos que quiso poner Ghi para que no haya interna, le demostramos que sin el aparato estatal superamos ampliamente el objetivo de lograr la minoría».

En el búnker sabbatellismo celebraron que, por las urnas, consiguieron más lugares que los que les ofrecía el «luquismo» a cambio de la unidad. Por supuesto, en el MDF tenían otra versión. Algunos dirigentes, incluso, se sumaron a la batalla a último momento porque no estaban de acuerdo con una interna en la que, desde luego, se impone el aparato. A pesar de la derrota, el Nuevo Encuentro continuó en las redes con la campaña «Martín Vuelve».

[ACTUALIZADO] Resultados en las elecciones locales del PJ de la provincia de Buenos Aires:



Morón: Claudio Román – MDF

Junín: Fernando Burgos – LC FR

Balcarce: Sergio Aranaga – MDF

Coronel Suárez: Damián Meier – PJ

Gral. Pueyrredón: Daniel Di Bartolo – LC

San Nicolás:… — AGENCIA PACO URONDO (@PACOURONDO) March 16, 2026