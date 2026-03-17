Hay un detenido: Motochorros balearon a un remisero que murió desangrado, en San Justo

Un hombre de 53 años murió desangrado este domingo, tras un ser asaltado por motochorros cuando iba camino a la remisería donde trabajaba, en San Justo. Uno de los asaltantes le pegó un tiro en una pierna y le cortó la arteria femoral.

Los ladrones escaparon con el morral y celular de la víctima, identificada como Eduardo Gómez. Cuando la pareja de la víctima escribió para saber si había llegado al trabajo, los delincuentes le respondieron desde su teléfono: “Sí, llegué bien”.

Vecinos alertaron a la policía y asistieron a Gómez, quien fue trasladado al hospital Pariossien de Isidro Casanova. Pese al esfuerzo de los médicos, el remisero falleció a raíz de la herida de arma de fuego.

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Un remisero fue asesinado durante un violento asalto en San Justo, partido de La Matanza. La víctima, identificada como Eduardo, se dirigía a pie hacia la agencia de remises “Luz y Fuerza”, donde trabajaba, ya que se encontraba a pocas cuadras de su… pic.twitter.com/MqjUOt9TJC — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 16, 2026

“Entre el forcejeo y el momento en que Gómez cayó al asfalto el ladrón disparó su pistola calibre 11.25. La víctima resultó gravemente herida en su pierna izquierda. El proyectil le había perforado la arteria femoral”, dijeron fuentes del caso.

Toda la secuencia fue registrada por una cámara de seguridad ubicada en la calle Guatemala al 3900. Las imágenes permitieron a los investigadores identificar a los atacantes y determinar el recorrido realizado antes y después del crimen.

El fiscal de La Matanza Adrián Arribas ordenó allanamientos a la Policía bonaerense, que permitieron atrapar a uno de los sospechosos, identificado como Dylan Portillo, de 20 años edad, y con antecedentes por encubrimiento, a solo seis cuadras del hecho. Está sindicado como autor del disparo. También arrestaron a un primo como posible cómplice.

En las redes sociales, su pareja posteó una foto juntos y escribió: «Sos mi gran amor, gracias por todo lo que me ayudaste y cuidaste. Te amo siempre. Esta foto fue una de las primeras que nos sacamos de novios. Te amo Pipi».