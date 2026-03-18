Mariel Fernández lanzó «Reconquista», un espacio con el que pretende competir en PBA

Con presencia de referentes del Movimiento Evita, la presencia del jefe de Gabinete de la Provincia y un saludo grabado pro Cristina Kirchner, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lanzó un espacio con el que piensa competir en la interna peronista por la Gobernación en 2027. La agrupación se llama «Reconquista» y tiene su sede a metros del Congreso de la Nación. La presentación se hizo este martes, después de que la expresidenta declarara en Comodoro Py en la causa cuadernos, en la que está procesada por unas 200 coimas de la cartelización de obra pública.

«Hagamos ruido compañeros. El peronismo nació con una historia de amor, la historia no solamente del amor al pueblo humilde y trabajador, sino con la historia del amor de Perón y Evita. Y tuvimos otra historia de amor, que fue también la de Néstor y Cristina. Y si queremos reconstruir los valores del peronismo, queremos apoyar a la cantidad de personas de nuestro pueblo que este gobierno está descartando, ¿cómo no va a ser el peronismo una historia de amor y una construcción amorosa?”, reflexionó la intendenta, ante un grupo variopinto de dirigentes peronistas.

La acompañaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Mayra Mendoza (Quilmes) y Federico Otermín (Lomas de Zamora); los diputados de Fuerza Patria Jorge Taiana, Paula Penacca, Eduardo Valdés y Fernanda Miño; el senador Mariano Recalde y la diputada provincial Noelia Saavedra (Moreno).

También asistieron el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico y su pareja y ex precandidata a intendenta de La Matanza, Patricia Cubría. Asimismo se pudo ver al secretario general del Movimiento Evita en la Provincia, Eduardo “El Cholo” Ancona, al ex diputado y también referente de Evita Leonardo Grosso, así como al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, condenado por la justicia y presidende del partido Principios y Valores.

«El peronismo también tiene propuestas que se pueden apoyar en dirigentes que van a ir al frente. Y estoy dispuesta, como lo dije una vez en Moreno, a dar mi vida al servicio de este pueblo. Quiero que vivamos y tengamos un pueblo feliz y que el militar sea una fraternidad, también una construcción amorosa. Porque si estamos peleando por el bien común, ¿cómo carajo nos vamos a pelear entre nosotros?» reclamó la referente del Evita.



La intendenta volvió a respaldar a la condenada Cristina Kirchner y llamó a una unidad que supere al peronismo y que amplíe otros sectores: «No tenemos que permitir que haya persecución con ningún dirigente del peronismo, porque es en defensa propia. Pero también como este gobierno trabaja para el 1% de la población más rica, vuelvo a decir, acá no sobra nadie. Todo el que ame a este pueblo, sea radical, socialista, un vecino, un partido vecinal, necesitamos construir una propuesta en defensa del pueblo argentino, en defensa de la provincia de Buenos Aires», insistió.

«Si somos militantes, somos responsables. No podemos ser simples espectadores y criticones de lo que no nos gusta. En el 2027 quiero un gobierno peronista a nivel nacional y quiero un gobierno peronista en la Provincia», arengó.

Antes del acto, se pasó un mensaje de CFK. “Hola querida Mariel, ¿cómo estás? Seguramente, estás junto a muchos compañeros y compañeras acá en CABA, a pocas cuadras de San José 1111. En Combate de los Pozos, inaugurando un nuevo espacio político para le peronismo. Que, en definitiva, siempre es para la Patria misma. Me gusta mucho, pero mucho, el nombre elegido: Reconquista. Es muy simbólico, y expresa la necesidad de recuperar lenguaje y estética, forma y contenido, en tiempos donde las ideas de Nación, de pueblo y democracia están en fuerte disputa”.

“Sos una dirigente que expresa idea y territorio, convicción y gestión. Es muy difícil articular convicción y gestión de gobierno. Tal vez lo más difícil sea sin lugar a dudas poder llevar a la práctica cotidiana de gobierno lo que pensamos de la política, del peronismo, de la sociedad, de nuestro país y de nuestras responsabilidades. Sos eso: una dirigente con responsabilidad ideológica, de gestión y de práctica. Así que va a estar muy bien este espacio que estás inaugurando. Y me pone muy contenta verte al frente de nuevo. Beso y abrazo enorme para vos y para todos los compañeros y compañeras que seguramente se han acercado hoy para celebrar este nuevo espacio político”, comunicó.