La Matanza: Paro y marcha para pedir justicia por el docente asesinado el domingo por un policía

Agrupaciones docentes, familiares y amigos marcharon este martes hasta las fiscalías de San Justo para repudiar el crimen de Cristian Pereyra, el docente de 39 años (una hija) asesinado en la madrugada del domingo pasado en la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino.

Por el caso detuvieron al oficial Matías Alejandro Vizgarra Riveros, que presta servicio en la Base UTOI “Puente 12” y quien luego del robo, se fue a trabajar con el Chevrolet Corsa de la víctima. El acusado se negó a declarar y seguirá detenido en una dependencia policial.

Pereyra trabajaba como docente técnico en las escuelas técnicas N°8 y N°10. Y también en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense pero compensaba su salario como chofer de una aplicación para llegar a fin de mes.

En ese contexto fue asesinado a balazos en medio de un presunto robo, en la intersección de las calles Hugo Wast y El Cano. El viaje había comenzado en Mariano Acosta, partido de Merlo, y tenía como destino la localidad de Virrey del Pino, donde supuestamente el integrante de la Policía Bonaerense iba a encontrarse con sus compañeros.

El profesor fue hallado por personal policial consciente y gravemente herido sobre Autopista Presidente Perón. Llegó a decirle a los agentes que «era chofer y le habían robado el auto» y falleció poco antes de que llegara la ambulancia.

El informe forense determinó que tenía al menos cuatro heridas de bala, con orificios de entrada y salida, y se detectó que uno de los proyectiles quedó alojado en su cuerpo. En el lugar, se secuestraron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros.

«La prueba que yo tengo me lleva a determinar que (Vizgarra) es el autor del crimen», indicó el fiscal de La Matanza Adrián Arribas, a cargo de la investigación, en diálogo con Radio Con Vos. «Tenemos secuestrada su arma y un primer ‘visu’ de los proyectiles coincide con la marca y modelo de las vainas secuestradas en la escena», puntualizó.

En La Matanza, miles en las calles en un paro docente masivo, exigiendo justicia por Cristian Pereyra, asesinado por un efectivo de la Bonaerense que estaba de civil.



Denuncian la precarización de la vida: era docente y hacía Didi para llegar a fin de mes.



Exigimos justicia. pic.twitter.com/gBYLmBMOY6 — Christian Castillo (@chipicastillo) March 17, 2026

Por otro lado, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) señaló que el acusado habló con otros miembros de la UTOI que lo acompañó y les comentó «que se había mandado una macana”. Arribas referenció esa mención, pero al momento de indagarlo, el joven oficial se negó a declarar.

Además, precisó que en la pistola reglamentaria de Vizgarra quedaban ocho cartuchos y el personal de la base policial informó que la última vez que el arma fue sometida a una revisión tenía 13. «Le faltaban cinco cartuchos, que fueron los que encontramos en el lugar del hecho», agregó el funcionario judicial.

Este medio pudo reconstruir que el vehículo del docente también presentaba un orificio de bala en el baúl, pero éste sería de vieja data y no estaría relacionado al crimen. Por el momento se investiga si hubo alguna otra persona involucrada en el asesinato y fuentes oficiales informaron que el integrante de la fuerza de seguridad provincial, a la que había ingresado en 2021, «quedó desafectado de forma inmediata».

En cuanto al motivo del hecho, se conoció que el sospechoso acumulaba diferentes deudas que, de acuerdo a estimaciones, duplicaban su salario mensual. El medio Infobae consignó que el uniformado debía más de $1,7 millones, con créditos del Banco Provincia, billeteras virtuales y firmas de microcréditos.

También tenía que devolver otros 190 mil pesos a una compañía en concepto de préstamos, trascendió. En ese contexto, la pista de la deuda financiera cobra fuerza, ya que se cree que habría salido a robar para cumplir con los pagos.

Este martes, los gremios docentes hicieron un paro en La Matanza. Tanto la UDA (donde estaba afiliada la víctima), como SUTEBA y distintas agrupaciones docentes, de izquierda y peronistas.