Darío Silva: «El achicamiento del Estado es menos salud y menos trabajo»

Spread the love

Este martes, en el Día de la Lealtad, el peronismo tendrá en Sarandí el acto más importante de la campaña electoral, con la premisa de llegar al balotage presidencial y sostener la Provincia y las comunas que gobierna. La base gremial también movilizará, como sostén político de los candidatos de Unión por la Patria.

«Hoy el peronismo está representado por Sergio Massa, Axel Kicillof y por Lucas Ghi, en Morón. Más que nada está representado por la base. La pelea es contra este sector negacionista que propone medidas muy extremas con donde corre peligro la situación de la gente. Este 17 de octubre vamos a conmemorar un día más de la Lealtad Peronista», reflexionó el secretario de ATE Morón, Darío Silva, previo a la marcha de hoy.

– ¿Han tenido diálogo con el sector Libertario, o con el de Bullrich? – Lo consultó este medio.

-No, bajo ninguna circunstancia hemos tenido contacto con Milei. Y lo último que tuvimos de Patricia Bullrich fue un acto en el Hospital, donde vinieron a denunciar que era el monumento a la corrupción. No hubo ningún acercamiento que uno pueda definir como productivo.

– ¿Que avisorás para el 22 de octubre?

Ha cambiado mucho la mirada de la gente, el diálogo con los vecinos, con sectores donde Massa ha levantado mucho. Más allá de que han machacado mucho para manchar, como el de Insaurralde. Creo que va a ser una buena elección, de política, y espero que esto se resuelva en primera vuelta. La militancia ha colaborado mucho en la mirada sobre Sergio Massa.

– ¿Qué responsabilidad le das al ministro Massa sobre la realidad económica?

Primero hay que tener memoria y acordarse adónde comenzó este tema. Macri endeudó por cien años a la Argentina. Hay un sector que incentiva las corridas para que el dólar sea el principal protagonista en esta elección. Y uno ve la voluntad política del ministro de tirar abajo estas acciones. Los trabajadores tenemos que entender que hay gobiernos y gobiernos. Lo que necesitamos es un gobierno que escuche los reclamos, que pueda retroceder en los errores. Y no un gobierno autoritario que plantea el achicamiento del Estado. Eso significa menor salud, menor educación y menos trabajo, además de más inflación.

– ¿Cree que Lucas Ghi puede ganar en Morón?

-Lo veo muy distinto a años atrás. Está muy activo, muy militante. Tiene un contacto con la gente que me sorprende por el carisma que ha despertado. Me alegra mucho y me da la esperanza para que Morón siga creciendo. Vamos a trabajar por su triunfo este 22 de octubre.