El exministro D’Onofrio, citado a indagatoria por un presunto fraude con las fotomultas y la VTV

El fiscal Álvaro Garganta citó a declaración indagatoria al exministro de Transporte bonaerense Jorge D´Onofrio, en el marco de la causa que investiga irregularidades en multas de tránsito y la VTV.

Al ex funcionario massista se le imputan los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, y deberá comparecer ante la Justicia el próximo 15 de diciembre a las 10:00.

Además de D´0nofrio, fueron citados los empresarios Sebastián Desio, Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss. Todos ellos tuvieron vínculo directo con el ministerio y fueron adjudicatarios de la Verificación Técnica Vehicular.

La causa en cuestión inició el 5 de septiembre de 2024, a partir de una denuncia que indicaba que Jorge D´Onofrio era el líder -junto a la concejal Pilar Pombo- de una “estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funcionarios y establecimientos de jerarquías”.

El texto también aseguró que el objetivo de esta asociación era “sustraer de las arcas del Estado provincial y los municipios los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, para acumular siderales sumas de dinero invertidas para la adquisición de bienes muebles e inmuebles bajo una falsa apariencia lícita”.

Según la acusación de Garganta, estos funcionarios que obedecían a D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como “gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.

Estos “gestores” ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar. Esto generó graves pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.

Esta modalidad generó una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas.

En la causa figura también que siete empresas beneficiadas habrían sido obligadas a contratar previamente con la firma “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, encargada de asignar turnos para la VTV y percibía una comisión del 8,5% (más IVA) por cada operación.

Por último, en la imputación aparecen sospechas de irregularidades en la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil con la que se habría facturado de manera irregular los ingresos derivados de las infracciones de tránsito captadas por al menos 155 cinemómetros instalados en diversos municipios bonaerenses como La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen.

En diciembre de 2024, semanas después de que se hiciera público el hecho, D’Onofrio renunció a su cargo como ministro y fue reemplazado por el moronense Martín Marinucci (FR).