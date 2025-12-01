Pasó este domingo: Balearon a un policía en la «Triple Frontera» y asaltaron a otro, en Morón Sur

Dos efectivos fueron víctimas de hechos delictivos distintos, pero que ocurrieron de forma casi simultánea cerca de las 5 de la tarde de este domingo en Morón. Uno fue baleado en un brazo durante un intento de robo, mientras que el otro fue asaltado por tres delincuentes armados, quienes solo lograron sustraerle una mochila. Ambos policías se encontraban de civil y se dirigían a su servicio ordinario.

El primer episodio tuvo lugar cuando un Sargento 1ro de la Policía Federal circulaba en su vehículo particular. Al llegar a la zona de Avenida Márquez y Ruta 201, en la «Triple Frontera», del lado de El Palomar, observó a una persona supuestamente caída en la calle y descendió para asistirla, dejando su arma reglamentaria dentro del auto. En ese momento, dos delincuentes que estaban ocultos se sumaron a la escena, uniéndose al aparente herido.

Los tres rodearon al policía para robarle, y durante el forcejeo, uno de los agresores disparó, hiriendo al efectivo en el brazo derecho. Los ladrones escaparon sin lograr sustraerle ningún elemento institucional. El sargento se trasladó por sus propios medios a un destacamento cercano y luego al Hospital Churruca, donde fue atendido y se encuentra fuera de peligro.

El segundo hecho se registró en Callao 2498, Morón Sur, cuando un Cabo de la DUOF Morón se desplazaba en su motocicleta particular y fue interceptado por tres delincuentes que le arrebataron una mochila. El policía dio la «voz de alto», pero uno de los sospechosos lo apuntó con un arma de fuego, lo que llevó al cabo a efectuar disparos disuasivos.

En medio de la maniobra, el efectivo cayó al piso y sufrió un golpe en la rodilla y raspones en ambas manos, pero sin heridas de gravedad. Al igual que en el caso anterior, no le sustrajeron el arma reglamentaria ni elementos institucionales. Tras el ataque, el policía se presentó en la Comisaría 4ª de Morón para radicar la denuncia.

Ambos episodios continúan bajo investigación de la UFI N° 8 de Morón.

Fuente: NA.