Tras las obras por el descalce en Liniers, este lunes agregarán servicios en el Tren Sarmiento

La empresa Trenes Argentinos estableció un nuevo diagrama de horarios que regirá a partir del lunes 1 de diciembre en la línea Sarmiento, el cual mejora la frecuencia y reduce las demoras derivadas del descalce que se produjo el último 11 de noviembre en la estación Liniers.

El cambio de cronograma permite reducir el tiempo de viaje, incrementar la cantidad de servicios y poner más formaciones a disposición de los pasajeros.

Con este esquema, la línea Sarmiento pasa a contar, desde el lunes, con 208 servicios los días hábiles y 19 formaciones en funcionamiento, lo que implica una frecuencia promedio de un tren cada 10 minutos. El tiempo de viaje entre Once y Moreno quedará establecido en 80 minutos mientras continúan las tareas de recuperación de la infraestructura afectada en la zona del descalce.

Actualmente el personal especializado de la empresa trabaja en la normalización de las condiciones óptimas de seguridad operacional del tendido de vías dañado por el incidente, en la reposición del tercer riel, en la adecuación de las instalaciones eléctricas y en la recuperación del sistema de señalización.

La prestación se brindaba, desde el 12 de noviembre, con un diagrama especial, producto del descalce ocurrido. El nuevo diagrama representa una mejora en la circulación y en la disponibilidad de los trenes.

#TrenSarmiento 🚆



NUEVO CRONOGRAMA ⏱️



📍Comenzará a regir desde el lunes 1 de diciembre.



👉Consultá los horarios en web de Trenes Argentinoshttps://t.co/JaK0y408OJ pic.twitter.com/xGgbA2Y5lq — Info Tren Sarmiento (@InfoTSarmiento) November 28, 2025