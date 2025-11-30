Tras amenazas de paro, aumentan 4.3% las líneas de colectivos nacionales y 10% las de Provincia

Éste lunes vuelven a aumentar los colectivos en el AMBA, además de subtes y peajes de la Ciudad. El ajuste que se viene aplicando es del 2% más el índice de inflación, por lo que el incremento esta vez será del 4,3%. El mismo aumento se aplicará en la Provincia de Buenos Aires, que para el mes de diciembre le agregó una suba adicional del 10%.

El boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $ 593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires el costo será de $ 658. Esta situación hace que existan tres tarifas distintas entre los colectivos del AMBA, de acuerdo a qué jurisdicción pertenece cada línea.

En la Ciudad también aumenta el subte, que se va a $ 1.206 por viaje. En tanto, los peajes de las autopistas porteñas en hora pico para autos saldrán $ 4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $ 2.042,38 en la Illia.

El argumento que repiten las autoridades porteñas es que, con los aumentos programados, se busca “recomponer el atraso de la tarifa” teniendo en cuenta que, en el caso de los colectivos, cubre el 70% de los subsidios. Mientras que, en el subte, el índice, siempre según cifras oficiales, crece al 76,3%.

En las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño, el mínimo será de $593,52 para trayectos de 0 a 3 kilómetros. Luego, entre 3 y 6 km. el valor será de$ 659,50. Los viajes entre 6 y 12 km. tendrán un costo de $710,31, mientras que los recorridos más largos, de 12 a 27 km. saldrán$ 761,15.

Entre los argumentos de la actualización de tarifas, el Ejecutivo porteño también sostiene que se viene llevando a cabo una “modernización en las más de 1.600 unidades”, que incluye incorporación de validadores multipago, la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.

Además, la Ciudad apuesta a la renovación de la flota y la migración a energías limpias, con incentivos para que las empresas de colectivos sumen unidades a gas o eléctricas. En este sentido, está vigente una resolución del Boletín Oficial que estipula que, “desde enero de 2027, será obligatorio para las empresas incorporar unidades impulsadas con energías limpias cada vez que den de baja una gasolera”. Según estimaciones oficiales, se espera que para 2026 al menos el 15% de la flota esté compuesta por colectivos eléctricos o a gas, y para 2027 el índice llegará al 30%.

El costo del viaje en subte se va a $ 1.206. Desde diciembre, al menos un molinete por estación acepta tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE, y se fueron incorporando los pagos sin contacto. De acuerdo con datos de Emova, estos pagos ya “representan el 30% de las transacciones”. También se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes.

En cuanto a los peajes, en hora pico cuestan $ 4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $ 2.042,38 en la autopista Illia. En el caso de los peajes, los argumentos de los aumentos sostienen que “se ha encomendado a AUSA la ejecución de un importante plan de obras públicas que se encuentran actualmente en sus etapas iniciales”.

Por ley, el total de la recaudación de peajes se destina en un 10% a subsidiar la tarifa del subte. El 55% se destina obligatoriamente a obras viales, el 5% para la ampliación de la red subterránea, y AUSA solo puede destinar el 40% del resto para gastos operativos y mantenimiento.

El Presupuesto 2026, que se aprobó el viernes por la mañana, estableció que el mecanismo de aumentos de los transportes y las autopistas porteñas se mantendrá como este año: es decir que “habrá ajustes mensuales del 2% más el índice de inflación”.

El Grupo Metropol viajó a China

El Directorio de Grupo Metropol viajó a la ciudad de Xiamen, China, para supervisar y recibir formalmente un total de 150 colectivos impulsados a Gas Natural Comprimido (GNC) desarrollados por King Long, fabricante mundial de buses.

La iniciativa es parte de una inversión de USD 45 millones destinada a renovar por completo la flota de las líneas que la empresa opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y representa un avance concreto en la transición hacia energías más limpias, eficientes y sostenibles en el transporte público.

Metropol opera líneas urbanas, provinciales y nacionales, transportando a más de 800.000 personas por día. Hace poco se quedó con la línea 302. Ya operaba la 65, 90, 136, 151, 163, 176, 182, 194, 195, 228, 365, 326, 386, 327, 336, 392, 322, 237, 276, 310 y 448. En Chile, integra la Red de Movilidad de Santiago con más de 700 buses (50% eléctricos).