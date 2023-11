«Estamos convencidos de que nos van a hacer trampa», disparó un legislador electo de Javier Milei

Spread the love

A días de la batalla final entre Sergio Massa (UP) y Javier Milei (LLA), libertarios y macristas ultiman, no sin «rispideces», los detalles para una fiscalización clave el domingo en Conurbano Bonaerense, donde el peronismo intentará aprovechar toda su estructura. Tras el encuentro del equipo de Patricia Bullrich, anoche, junto al responsable del armado bonaerense libertario (Sebastián Pareja) un legislador electo no esquivó el desafío y aseguró que «estamos convencidos de que nos van a querer hace trampa» en el ballotage.

«Queremos que nos roben boletas, que sea una fiesta de la Democracia. Cuando la familia se agrande hay algunas rispideces, pero tratamos de acomodarnos como podemos en función de un proyecto superador que es sacar a la Argentina de esta decadencia y que Javier Milei sea Presidente», apuntaba esta mañana Ramón Vera, diputado provincial electo y padre de la excandidata a intendenta en Moreno de LLA Andrea Vera.

El dirigente, empresario y ex referente del peronismo local, aseguró que «estamos diagramando» la fiscalización en su distrito «mitad y mitad» con diferentes líneas de JxC. «Necesitamos 1500 personas controlando que no nos roben», aseguró en diálogo con el programa Estación Central (Mpquatro radio online).

«La casta tiene miedo»

Anoche, en tanto, la ex candidata a Presidente de Juntos por el Cambio encabezó un encuentro con fiscales de todo el país, en el que convivieron dirigentes del PRO y de LLA, para terminar con el clásico cántico libertario de «la casta tiene miedo». «Queremos que gane el Cambio, si el cambio no triunfa, la Argentina deja de ser una República y desaparece como Sociedad», sostuvo Patricia Bullrich. Y agregó: “Los que trabajamos en cada elección tenemos que tomar conciencia de lo que se está jugando este domingo.”

“Cada fiscal que trabaje este domingo tiene que ser un fiscal que tenga la convicción total y absoluta de saber que el último recurso que les queda es el de intentar ganar de manera ilegal lo que no pueden ganar de manera legal”, apuntó.

“Entonces la fiscalización, que siempre es una herramienta importante en una elección, en ésta es un recurso estratégico, que nosotros debemos utilizar con toda la fuerza acompañando a los fiscales y a quienes dirigen desde la Libertad Avanza, porque ellos son los que han ganado la elección y nosotros los vamos a acompañar.”

“Todo fiscal que vaya con la decisión y la voluntad de cuidar los votos, se tiene que poner el cuchillo entre los dientes para lograr defender todos y cada uno de los votos. No va a ser una elección fácil. Ellos van por el poder. Van por la plata que van a dejar de ganar. Van por los cargos que tienen que van a perder. Van por la estructura del Estado que controlan de punta a punta. Van por los privilegios que han construido durante muchos años y nosotros vamos por los principios.”

“Los principios no pueden tener menos fuerza que aquellos que van a defender sus privilegios. Cada uno de los fiscales tiene que saber que los principios son más fuertes que los privilegios cuando uno los lleva en el corazón.”

Afirmando su decisión de apoyar el cambio radical que representa la propuesta de la Libertad Avanza, agregó: “Nosotros tomamos una decisión estratégica. En primer lugar, logramos ganar unas elecciones internas que tenían una premisa fundamental, lograr un cambio profundo, no uno tibio, a medias, que dejase la estructura corrupta y mafiosa en pie en la Argentina, sino uno que la derrumbara.”

“Ese fue el compromiso que nosotros tomamos con la ciudadanía. Eso nos llevó a ganar unos PASO, y luego, en el primer término como y primera opción de cambio, Javier Milei siguió adelante logrando él ser el que encabece entre las opciones de cambio existentes en esta elección. Fue el que logró la mejor posición.”

Y concluyó: “Por eso yo le pido a todos los que nos votaron, que el próximo domingo apoyen el cambio que necesita la Argentina.”