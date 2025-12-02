02/12/2025

San Justo: Sorpresivo cierre de la empresa mayorista Caromar deja a cientos de empleados en la calle

Éste lunes, empresa mayorista Descartables Caromar cerró y sin previo aviso la sucursal ubicada en Monseñor Bufano 4501, San Justo, dejando cesantes a 43 trabajadores de Comercio y a 15 encuadrados en el gremio de Camioneros.

La misma situación se dio en las sucursales del mayorista de artículos de limpieza en Mar del Plata, y, Burzaco , siendo la sede de La Tablada la más afectada con casi 70 despidos.

«Ante este cierre repentino, la empresa aún no dio respuestas», informó el SEOCA. Los trabajadores se habían presentado como siempre y se encontraron con persianas bajas. Este martes habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

