Morón: Lucas Ghi pone a prueba el Presupuesto 2026, en medio de rumores por el pago de sueldos

Mientras que la semana pasada el Departamento Ejecutivo envió al Concejo Deliberante de Morón los proyectos de Presupuesto 2006 y reforma Fiscal e Impositiva, el malestar empezó a ganar la calle entre los trabajadores municipales, por la mala liquidación de horas extras y el rumor de que se podría abonar el aguinaldo en tiempo y forma.

A pesar de que Luis Duré, secretario del SETEMM, intentó llevar tranquilidad, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STMM) se declaró en estado de «alerta» el viernes pasado. Y este lunes, temprano, aparecieron las primeras barricadas en el obrador municipal, y grafitis inconfundibles de protesta en el palacio municipal, como el Hospital.

El Presupuesto, en tanto, depende todavía de una reforma Fiscal. Según versiones extraoficiales, el intendente pretende un aumento del 30%, que no tuvo respaldo ni siquiera a nivel interno. En parte, porque más allá de lo formal, el bloque en el HCD está quebrado. Además, este año ya hubo ajustes por cláusula gatillo. Esta interna explotaba hace un año cuando, por primera vez desde su regreso, Lucas Ghi no pudo contar con Presupuesto, ni Fiscal.

En el Ejecutivo, por su parte, se informó que ahora se buscará reducir algunas cargas fiscales. En Morón los contribuyentes “están sintiendo en carne propia los efectos de la situación económica”, destacó el Departamento Ejecutivo.

Este cuadro “también repercute en las arcas municipales, en donde se reflejan a diario los mayores costos en materia de compras, contrataciones y adquisición de insumos. Por eso -se indica-, cualquier propuesta sobre tasas y derechos tiene que partir de una optimización de la política tributaria y de la lucha contra la elusión y la evasión fiscal”.

En los fundamentos, el proyecto del Ejecutivo propone las siguientes modificaciones a la ordenanza fiscal impositiva:

Eliminación de hechos imponibles. Se eliminarán hechos imponibles respecto de los Derechos por Publicidad y Propaganda, Derechos de Ocupación o Uso del Espacios Públicos y Derechos de Oficina.

Medidas tendientes a continuar disminuyendo la carga tributaria y simplificar la tributación.

Exención patentes. Dejarán de tributar los vehículos municipalizados cuyo modelo corresponda a los años 1990 a 1997.

En lo que respecta a los motovehículos cuyo modelo corresponda al año 2006 dejarán de tributar 1950 unidades.

Modificación de TISH – Ampliación del universo de régimen de tasa fija. Se propone una modificación en las condiciones para tributar monto fijo de la TISH, eliminando a la zonificación de las variables, a fin de que los contribuyentes más pequeños (monotributistas), sin importar donde se radique su comercio, queden incorporados al régimen de monto fijo.

Planes de pagos. Continuaremos con opciones de planes de pago y cálculo de interés de financiación del 3% general a los efectos de que todos los contribuyentes puedan ponerse al día o bien refinanciar sus convenios sin perder las quitas establecidas por normativa.

Ampliación de base tributaria. Se profundizará el proceso de ampliación de base tributaria respecto de la TSG con adecuación del padrón tributario y actualización de valuaciones en función de las construcciones existentes.

Incremento. Se aplicará un incremento único establecido en la norma y de carácter general del 30% para todos los tributos en consonancia con la inflación proyectada para el 2026.

Cabe mencionar que al momento de evaluar el mencionado incremento se merituó que, si bien es cierto que durante el último ejercicio se registró una inflación significativamente menor a la de años anteriores, también lo es que los costos de los principales servicios que presta y paga el municipio han sufridos considerables incrementos. Durante el primer semestre del 2025 se han observado incrementos generalizados que oscilaron entre el 65% y el 120%, superando la inflación de ese periodo. La energía eléctrica y los combustibles sufrieron los mayores impactos con aumentos del 120% y 110% respectivamente.

Se mantendrán los descuentos por pago anticipado de las obligaciones y, en el caso de la Patente de Automotor, dicho beneficio se ampliará al 20%. Asimismo, se incorporará un descuento del 10% por buen contribuyente para las patentes de automotores y motovehículos. Por otra parte, se aplicará en forma automática el descuento por buen contribuyente correspondiente a la TISH.

Además, se propone dar continuidad a las medidas que otorgan exenciones impositivas a aquellos contribuyentes que generan empleo dentro del Municipio y realizan inversiones destinadas a mejorar la productividad de sus actividades.

El @hcd_moron aprobó ayer por mayoría la compensación de partidas del ejercicio fiscal 2024 por más de $8000 millones. Era una exigencia del HTC.

A su vez, el gremio de Duré salió a garantizar el pago de aguinaldo a municipales.

Números en Rojo y atraso a proveedores🔥en #Morón pic.twitter.com/8PeVsmx8kK — Darío Albano (@albanodl) November 28, 2025