Matanza, tierra de nadie: Robos piraña, un baleado y otro al que le gatillaron por tirar las llaves

Un hombre fue brutalmente atacado por un grupo de ladrones que lo interceptó al estilo “piraña” cuando estacionó su auto en San Justo, en uno de los hechos de seguridad más viralizados del último fin de semana en el partido de La Matanza.

El violento robo ocurrió este sábado, cerca de las cuatro de la tarde, en Malabia y Guatemala, donde la víctima fue abordada por seis delincuentes armados que bajaron de una camioneta azul.

Una cámara de seguridad grabó la totalidad del episodio. En las imágenes se puede observar la llegada del vehículo blanco, que se detiene lentamente, detrás de otro. En el fondo, aparece una camioneta azul que pasaba por la esquina y, al parecer, sus ocupantes percibieron el movimiento y decidieron cambiar el trayecto. Enseguida, doblaron y se pusieron a la par de la víctima.

De la camioneta se bajaron seis ladrones que, de forma intempestiva y simultánea, se abalanzaron sobre el dueño del coche blanco, mientras lo apuntaban y le abrían la puerta del conductor y del acompañante.

AHORA I Le robaron el auto y cuando escapaban le dispararon. Ocurrió en Isidro Casanova. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/hBUTyKz8AC — TN – Todo Noticias (@todonoticias) November 30, 2025

Al parecer, la víctima intentó resistirse y se negó a dejar su auto. Tal vez, como reflejo, intentó acelerar. Sin embargo, lo detuvo el auto que estaba adelante suyo. En ese momento, los delincuentes lo obligaron a salir a la fuerza, con tironeos y fuertes golpes en la cabeza. Además, le dispararon.

La secuencia que sigue muestra a la víctima rengueando en el medio de la calle. Sin más, algunos de los ladrones regresaron a la camioneta azul en la que habían llegado y otros abordaron el auto para escapar.

En la huida, el delincuente, que quedó al mando del volante del vehículo robado, casi atropella a su propietario, que debió ser asistido por vecinos. Casi al instante, se ve a un colectivo pasar por la escena sin percatarse, sus pasajeros ni el chofer, lo que había ocurrido segundos antes.

El video del hecho se viralizó en redes sociales, luego de que una allegada al hombre asaltado lo compartiera con el fin de recuperar los documentos que se llevaron los asaltantes. “Siguen robando en el barrio con los dos autos”, advirtió la autora del posteo en Facebook.

El caso quedó a cargo de la UFI N°6 de La Matanza, a cargo de Mariana Sogio. Fuentes judiciales indicaron que la víctima fue trasladada al Hospital Paroissien con un impacto de bala, donde fue atendido y permanece fuera de peligro.

Más robos piraña

En otro hecho, cuatro delincuentes (al menos uno menor de edad y armados), interceptaron el vehículo familiar y obligaron a los padres a entregar sus pertenencias delante de sus hijas de cuatro y siete años. Ocurrió en Ciudad Evita y a plena luz del día, cerca del Puente 12, donde se encuentra el comando central de la policía de la Provincia.

Tras el asalto, los ladrones continuaron su raid delictivo hasta que fueron enfrentados por vecinos; uno resultó herido durante un tiroteo y abandonaron el vehículo robado minutos después. «Pensás que no tenés que actuar… solo querés sacar a las nenas y que se vayan”, declaró el padre.

La familia agradeció no haber sufrido daños físicos pero denunció el estado de vulnerabilidad e inseguridad persistente en la zona. Vecinos reclaman mayor presencia policial y respuestas concretas ante hechos cada vez más frecuentes.

Por último, en Casanova, otro delincuente asaltó a punta de pistola a un vecino que había estacionado el auto en la puerta de su casa. Como la víctima atinó a revolear las llaves ante la amenaza, el malviviente le gatilló. No hubo heridos.

🔴 Un grupo de delincuentes armados asaltaron a una familia en Ciudad Evita y crece la inseguridad en el partido de La Matanza.



💢 Los asaltantes los increparon mientras ingresaban a su casa para robarles el auto y sus pertenencias. pic.twitter.com/o7rtKY6ifY — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) December 1, 2025